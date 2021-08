A Wall Street, le Nasdaq engrange son 3e record d'affilée

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en modeste hausse mercredi, permettant au Nasdaq et à l'indice S&P 500 d'atteindre de nouveaux sommets en attendant la conférence de la Réserve fédérale américaine (Fed) à Jackson Hole.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,11% à 35.403,92 points. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, a gagné 0,15% à 15.041,86 points, son 3e record d'affilée cette semaine.

Et le S&P 500 a progressé de 0,22% à 4.496,14 points, également un nouveau record après celui de la veille.

afp/rp