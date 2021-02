A Wall Street, le Nasdaq repart de l'avant, le Dow Jones hésite

New York (awp/afp) - La Bourse de New York tentait de repartir de l'avant à l'ouverture vendredi, le Nasdaq se redressant après sa plus plus forte chute depuis octobre la veille, du fait des anticipations d'inflation qui rendent les marchés nerveux.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grimpait de 0,93% après sa baisse de 3,52% à 13.119,43 points la veille. Le Dow Jones lâchait 0,03% à l'ouverture après avoir perdu 1,75% à 31.402,01 points jeudi. L'indice élargi S&P 500 prenait +0,29% après un repli de 2,49% à 3.829,34 points.

afp/rp