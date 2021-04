A Wall Street, le S&P 500 finit au-dessus des 4.000 points, une première

New York (awp/afp) - L'indice S&P 500 a franchi jeudi un nouveau cap à la clôture en dépassant le seuil symbolique des 4.000 points à l'issue d'une séance positive pour les géants technologiques de la Bourse new-yorkaise.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le S&P, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street, a pris 1,18% à 4.019,86 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grimpé de 1,76% à 13.480,11 points et l'indice des valeurs vedette Dow Jones est monté plus modestement de 0,52% à 33.153,41 points.

afp/rp