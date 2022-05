A Wall Street, les indices repartent à la baisse, le Nasdaq plonge de plus de 2%

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, qui avait tenté un rebond en début de séance vendredi, a inversé sa course, toujours soucieuse de l'impact de l'inflation, le Nasdaq perdant plus de 2%.

Vers 17H00 GMT, le S&P 500, indice le plus représentatif du marché américain, s'installait en territoire de "bear market" ou marché baissier, impliquant une chute de 20% depuis son dernier pic. Il baissait de 1,47% à 3.843 points.

Le Nasdaq, à haute teneur technologique, lâchait 2,43% à 11.111,50 points, à presque 30% en dessous de son pic, tandis que le Dow Jones reculait de 1,30% à 30.843 points.

vmt/lum