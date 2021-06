A Wall Street, records pour le Nasdaq et le S&P 500, soutenus par la tech

New York (awp/afp) - Les indices Nasdaq et S&P 500 ont terminé à des sommets lundi, profitant de la bonne santé boursière des géants technologiques américains, en particulier Facebook qui a remporté une importante bataille judiciaire et dépassé les 1.000 milliards de dollars de capitalisation.

Le Nasdaq est monté de 0,98% à 14.500,51 points et le S&P 500 a gagné 0,23% à 4.290,61 points.

L'indice des valeurs vedette, le Dow Jones Industrial Average, a en revanche baissé de 0,44% à 34.283,27 points.

L'action de Facebook a grimpé de 4,18%, permettant au groupe californien de rejoindre le club restreint des entreprises valant plus de 1.000 milliards de dollars en Bourse, dont font aussi partie Apple (+1,25%), Microsoft (+1,40%), Amazon (+1,25%) et Alphabet (+0,02%).

Un juge fédéral américain a rejeté lundi les plaintes pour pratiques anticoncurrentielles formulées en 2020 contre Facebook par l'autorité américaine de la concurrence (FTC) et les procureurs généraux de nombreux Etats américains, écartant l'une des principales menaces judiciaires qui pesait sur l'entreprise.

La FTC a toutefois 30 jours pour présenter de nouveaux documents étayant plus précisément ses accusations.

Les valeurs technologiques ont aussi bénéficié lundi du repli des taux obligataires américains, qui a "donné de l'élan aux secteurs reposant sur la croissance" de leurs revenus, observent les analystes de Charles Schwab.

Le rendement à 10 sur la dette américaine baissait à 1,48%, lundi en fin d'après-midi, contre 1,54% vendredi soir.

Parmi les autres valeurs du jour, Boeing a chuté de 2,79%. L'agence américaine de l'aviation, la FAA, a prévenu le groupe aéronautique qu'elle pourrait exiger plus de vols d'essais pour le 777X avant d'accorder son feu vert à sa certification, mettant en avant un manque de données techniques sur plusieurs points.

Johnson & Johnson a cédé 0,12%. Un accord avec l'Etat de New York a été annoncé samedi pour mettre fin à des poursuites judiciaires liées aux opiacés, qui comprend un paiement de 230 millions de dollars. Le laboratoire a aussi annoncé avoir cessé de vendre aux Etats-Unis ces substances qui ont fait plus d'un demi-million de morts dans le pays depuis 1999.

afp/rp