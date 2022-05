Les élections sont considérées comme un test de soutien pour Johnson, qui est devenu le premier dirigeant britannique de mémoire d'homme à avoir enfreint la loi alors qu'il était en fonction lorsqu'il a reçu une amende le mois dernier pour avoir participé à une réunion d'anniversaire dans son bureau en 2020.

La forte hausse des prix mondiaux de l'énergie, qui a fait grimper les factures de gaz et d'électricité des consommateurs, se répercute désormais sur le coût des marchandises dans les magasins, ce qui accroît la pression sur le budget des ménages.

Un mauvais ensemble de résultats fera monter la pression sur Johnson, qui lutte pour sa survie politique depuis des mois, alors qu'il doit faire face à trois enquêtes et à la possibilité d'autres amendes de la police pour sa participation à d'autres rassemblements qui ont fait sauter le verrou.

"Ces élections sont sans aucun doute le plus grand test de Boris Johnson depuis les élections générales de 2019 et arrivent après ce qui a été une période très difficile pour lui et son gouvernement", a déclaré Tony Travers, professeur à la London School of Economics.

Mais certains législateurs parmi les conservateurs au pouvoir de Johnson disent que si le parti risque d'obtenir de mauvais résultats dans certaines de ses régions traditionnelles de soutien dans le sud-est de l'Angleterre, les critiques n'ont peut-être pas le nombre nécessaire pour déclencher un coup d'État contre le Premier ministre.

"Je ne pense pas qu'ils aient les chiffres. Il n'est pas sage de bouger tant que vous n'avez pas les chiffres", a déclaré un ancien ministre conservateur sous couvert d'anonymat, faisant référence à plusieurs tentatives infructueuses d'évincer Theresa May, le prédécesseur de Johnson.

COÛT DE LA VIE

Les votes décideront de près de 7 000 sièges de conseils à travers le Royaume-Uni, déterminant la composition de 140 autorités gouvernementales locales, qui sont responsables de la fourniture quotidienne des services publics.

Les résultats n'affecteront pas directement la capacité pratique de Johnson à gouverner, car le vote n'entraîne pas de changement de mains des sièges au Parlement.

Mais avec le principal parti d'opposition, le Parti travailliste, qui tente d'appuyer ses critiques sur la réponse du gouvernement à la crise du coût de la vie, une mauvaise performance pourrait enhardir les critiques de son parti qui se demandent s'il est toujours un atout électoral avant les prochaines élections générales qui doivent être organisées avant la fin de 2024.

Une analyse de l'institut de sondage Find Out Now et de la société de conseil politique Electoral Calculus a suggéré que les conservateurs pourraient perdre quelque 800 sièges de conseil et que les travaillistes pourraient prendre le contrôle d'environ 20 conseils.

Les universitaires Colin Rallings et Michael Thrasher affirment qu'une perte de 350 sièges conservateurs serait mauvaise pour les conservateurs.

"A moins que les résultats ne soient catastrophiquement mauvais, je m'attends à ce que Johnson soit endommagé mais qu'il continue à boiter", a déclaré M. Travers. "Pour le moment, il est aidé par l'absence de successeur évident".

Deux des résultats clés à Londres seront Wandsworth et Westminster, deux bastions traditionnellement conservateurs qui pourraient maintenant être à la portée des travaillistes.

Les résultats sont attendus dès les premières heures de vendredi.