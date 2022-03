Le S&P 500 est en hausse de 11 % depuis le 8 mars, son plus gros gain en pourcentage sur 15 jours depuis juin 2020, grâce à de nombreuses valeurs à forte croissance qui ont été malmenées pendant une grande partie de l'année. L'indice de référence a réduit ses pertes depuis le début de l'année à 2,8 %, après avoir chuté de 12,5 %.

Ce mouvement s'est produit en dépit d'un large éventail de préoccupations qui ont ébranlé les actions au début du trimestre, notamment la guerre en Ukraine, l'inflation galopante et la forte hausse des rendements du Trésor alimentée par le resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Les actions ont ignoré le dernier signe inquiétant du marché obligataire mardi. Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,2 %, même si la courbe des rendements du Trésor américain à 2 ans/10 ans, largement suivie, s'est inversée pour la première fois depuis septembre 2019, un phénomène qui a prédit de manière fiable les récessions passées.

"Cela a été mystifiant", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital Management. "Je pense que le marché obligataire est sobre et que le marché des actions est quixotique".

Les investisseurs pointent du doigt un certain nombre de facteurs qui pourraient être à l'origine du rebond des actions.

Nombre d'entre eux ont été encouragés par l'évaluation du président de la Fed, Jerome Powell, selon laquelle l'économie américaine est suffisamment forte pour supporter un rythme agressif de hausse des taux, et ils pourraient applaudir une Fed qui semble maintenant s'attaquer de front à l'inflation galopante, selon les analystes.

Le S&P 500 a gagné plus de 6 % depuis la réunion de politique monétaire de la Fed du 16 mars, au cours de laquelle elle a relevé les taux d'intérêt de 25 points de base et prévu un resserrement de 150 points de base pour le reste de l'année.

"Si les investisseurs en actions aiment les taux d'intérêt bas, ils n'aiment pas un environnement inflationniste qui devient incontrôlable", a déclaré J. Bryant Evans, conseiller en investissement et gestionnaire de portefeuille chez Cozad Asset Management.

Ces dernières semaines, les investisseurs institutionnels ont également fait grimper les prix en dénouant les paris dits "courts" sur les actions, selon les analystes de Goldman Sachs dans un récent rapport.

Dans le même temps, les investisseurs individuels ont profité de la faiblesse des actions pour acheter, selon la banque.

Selon Goldman, 93 milliards de dollars de capitaux ont afflué vers les fonds d'actions américaines depuis le début de l'année, "ce qui suggère que les ménages ont continué à acheter après l'année record pour les flux d'actions américaines en 2021."

En effet, un grand nombre des plus gros gains de la reprise boursière ont été enregistrés dans des sociétés à forte croissance, favorites des investisseurs particuliers, qui avaient été frappées par la hausse des rendements obligataires plus tôt cette année. Il s'agit notamment de GameStop et AMC Entertainment Holdings, dont les cours ont plus que doublé par rapport à leur niveau le plus bas de 2022, et de l'ETF ARK Innovation fund de Cathie Wood, qui a gagné 36,5 % par rapport à son niveau le plus bas.

Le stratège Ed Yardeni de Yardeni Research a déclaré que le 8 mars pourrait avoir marqué un creux pour le marché boursier cette année, estimant que les actions gagnent en soutien de la part des investisseurs qui utilisent les actions comme couverture contre l'inflation, qui se situe à son plus haut niveau depuis près de quatre décennies.

"Le brouillard de la guerre avait masqué les perspectives, mais le marché haussier à long terme, ponctué de crises de panique, reste intact", a-t-il écrit mardi.

Les perspectives de bénéfices des entreprises restent également solides, même si la hausse des prix de l'énergie et d'autres prix menace d'éroder les marges bénéficiaires. Les estimations des bénéfices du S&P 500 ont augmenté depuis le début de l'année, les entreprises devant globalement augmenter leurs bénéfices de 8,8 % en 2022, selon Refinitiv IBES.

"Les actions ont été abattues, mais les estimations de bénéfices n'ont cessé d'augmenter", a déclaré Matthew Miskin, co-chef de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management. "Les investisseurs hésitent à vraiment se décharger sur les actions ici, car les bénéfices et la situation économique semblent encore très favorables."

Un autre facteur pourrait être l'ajustement des portefeuilles par les investisseurs alors que le trimestre touche à sa fin, selon les stratèges de JPMorgan. Le rééquilibrage des portefeuilles des investisseurs "a probablement joué un rôle majeur au cours des deux dernières semaines, nuisant aux obligations et soutenant les actions", ont-ils écrit.

De nombreux investisseurs se méfient de ce rebond. Neuberger Berman a déclaré lundi qu'il cherchait à "estomper" les reprises d'actions.

"Une inflation élevée, des taux en hausse et un ralentissement de la croissance constituent un panorama potentiellement empoisonné pour les investisseurs en actions", a déclaré Erik Knutzen, directeur des investissements, classe multi-actifs, chez Neuberger dans un commentaire écrit.

Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management, a déclaré qu'il conservait des niveaux de liquidités légèrement supérieurs à la normale dans les portefeuilles de ses clients.

"Je me méfie du fait qu'il s'agit d'une reprise du marché baissier qui pourrait se retourner et que nous pourrions re-tester les planchers", a déclaré Pavlik.