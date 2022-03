Alors que le premier trimestre de 2022 est presque terminé, les marchés boursiers et obligataires américains semblent transmettre des évaluations radicalement différentes des perspectives de croissance, laissant les investisseurs décider de l'opinion qui prévaudra.

Le S&P 500 est revenu en force d'une baisse de près de 13 % et est en passe de terminer le trimestre avec une hausse de 3,6 % après un rebond qui a défié les inquiétudes liées au resserrement de la politique monétaire et à l'instabilité géopolitique découlant de la guerre en Ukraine. De nombreux investisseurs en actions ont même fait fi d'une brève inversion d'une section très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain - un phénomène qui a prédit les récessions passées.

Les investisseurs obligataires semblent bien plus pessimistes quant à l'économie, l'indice ICE BofA étant en passe de connaître le pire début d'année de son histoire en raison des craintes que la Fed ne provoque une récession en resserrant agressivement sa politique monétaire dans sa tentative de combattre l'inflation galopante. Les rendements du Trésor de référence à 10 ans sont en hausse de 81 points de base ce trimestre et se situent près de leur plus haut niveau depuis mai 2019.

Illustrant les forces contraires sur les marchés, l'indice de volatilité CBOE - considéré comme une jauge de la peur sur les marchés actions - n'est pas loin de ses plus bas de l'année, les investisseurs attribuant le retournement des actions à tout, du rééquilibrage de fin de trimestre aux achats des investisseurs particuliers. Dans le même temps, l'indice ICE BofAML MOVE, qui suit la volatilité des rendements du Trésor, reste élevé.

"Les marchés des taux sont très cohérents et racontent une histoire où la Fed va causer des dommages à l'économie, (alors que) les marchés du risque n'ont pas vraiment fait un bon travail pour évaluer tout dommage significatif aux perspectives de croissance", a déclaré Edward Al Hussainy, analyste principal des taux d'intérêt et des devises chez Columbia Threadneedle. "L'une de ces histoires est fausse".

Différentes routes

Une source de discorde parmi les investisseurs a été la courbe des taux, où les taux des bons du Trésor à deux ans ont brièvement dépassé ceux des bons du Trésor à 10 ans en début de semaine.

Une telle inversion est préoccupante car elle a précédé 6 des 7 récessions depuis 1978, selon les données de Truist Advisory Services. Certains investisseurs ont cependant donné un large éventail de raisons pour lesquelles le pouvoir prédictif du signal pourrait ne pas s'appliquer cette fois-ci, y compris les effets potentiellement distorsifs de la stimulation massive COVID-19 de la Fed sur les marchés des taux.

Quoi qu'il en soit, les récessions ont suivi les inversions passées avec un décalage moyen de 16 mois, et le S&P 500 a enregistré un gain moyen de 11 % dans les 12 mois suivant les inversions, selon les données de Truist.

"Nous prendrions cette reprise (des actions) comme une sorte de cadeau", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial chez Wells Fargo Investment Institute. "Si vous n'avez pas été en mesure de réduire votre exposition à certaines des zones spéculatives du marché avant la correction, c'est le moment."

Mark Haefele, responsable des investissements chez UBS Global Wealth Management, a mis en garde les investisseurs contre une surinterprétation de l'exubérance des actions ou de la morosité du marché obligataire. Néanmoins, la société a revu à la baisse ses perspectives de croissance des bénéfices mondiaux et voit désormais une hausse plus modeste des actions, avec un objectif de fin d'année de 4 700 pour le S&P 500. L'indice était récemment à 4 590 jeudi.

D'autres ont souligné que l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 3 mois et à 10 ans - une autre mesure suivie de près - est positif d'environ 180 points de base.

C'est un signe que la Fed peut encore changer de vitesse avant que le marché ne commence à anticiper une récession, a déclaré Gary Cloud, gestionnaire de portefeuille chez Hennessy Funds.

Bien que les responsables politiques aient déclaré qu'ils pourraient augmenter les taux de 50 points de base en une seule réunion si cela s'avérait nécessaire et que les investisseurs tablent sur un resserrement de 200 points de base cette année, "la Fed ne veut pas resserrer les taux au point de provoquer une récession", a déclaré M. Cloud. [L2N2VW1SG]

D'autres, cependant, sont sceptiques quant à la capacité de la Fed à organiser un atterrissage en douceur.

Tim Murray, stratège des marchés de capitaux dans la division multi-actifs de T. Rowe Price, se tourne vers les matières premières et les secteurs défensifs du marché boursier tout en augmentant les allocations aux bons du Trésor de plus longue durée, des actifs qui, selon lui, prospéreront pendant un ralentissement.

"Une fois que la Fed commencera à faire des hausses, il y a de fortes chances que nous ayons une récession dans un avenir relativement proche", a déclaré Murray. "J'ai l'impression que les investisseurs ne sont pas assez inquiets à ce sujet".

Un trimestre difficile pour les actions et les obligations américaines https://graphics.reuters.com/USA-MARKETS/QUARTER/lbvgnmwlapq/