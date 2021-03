New York (awp/afp) - La Bourse de New York a lourdement chuté jeudi, plombée par le Nasdaq, après l'intervention du patron de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell et la montée des taux obligataires.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Nasdaq, qui concentre les valeurs technologiques, a lâché 2,11% à 12.723,47 points pour sa troisième séance de perte d'affilée. Le Dow Jones a perdu 1,11% à 30.923,55 points. Le S&P 500 a abandonné 1,34% à 3.768,58 points.

afp/rp