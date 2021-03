Après la Fed, Wall Street finit dans le vert, Dow Jones et S&P 500 à des records

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, hésitante en début de séance, a terminé dans le vert mercredi permettant au Dow Jones et au S&P d'atteindre de nouveaux records, après la décision de la Fed de continuer à soutenir l'économie américaine "aussi longtemps que nécessaire".

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,58%, passant pour la première fois au-dessus des 33.000 points, à 33.015,37 points. Le Nasdaq, qui avait évolué dans le rouge en séance, s'est redressé de 0,40% à 13.525,20 points. Le S&P 500 a atteint un nouveau record à 3.974,12 points (+0,29%).

afp/rp