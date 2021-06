Believe s'introduit en Bourse dans le bas de la fourchette

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur et distributeur de musique Believe a annoncé mercredi le succès de son introduction en Bourse et de l'augmentation de capital de 300 millions d'euros associée.

Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé dans le bas de la fourchette de 19,50 à 22,50 euros initialement visée, à 19,50 euros. Il fait ressortir une capitalisation d'environ 1,9 milliards d'euros, avant exercice de l'option de surallocation.

L'offre a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang, a indiqué le groupe dans un communiqué.

A l'issue de l'opération, le fonds TCV détiendra environ 41% du capital, suivi de Ventech (17%) et XAnge (6%). Le Fonds stratégique de participations (FSP), la structure d'investissement des grands assureurs français, qui s'était engagé à souscrire à hauteur de 60 millions d'euros lors du placement d'actions, détiendra environ 3% du capital.

Les négociations des actions sur le marché d'Euronext Paris débuteront le 10 juin 2021 à 9h00, a ajouté le groupe.

