Les pertes du marché ont été abruptes. La baisse de 21,3 % du S&P 500 depuis le début de l'année, en date de lundi, a fait disparaître quelque 8,7 billions de dollars de valeur boursière cette année, selon les indices S&P Dow Jones.

Entre-temps, la plus forte hausse de l'inflation depuis quatre décennies a incité les investisseurs à prévoir une augmentation de 75 points de base du taux d'intérêt lors de la réunion de politique monétaire de la Fed mercredi, et l'on craint de plus en plus que la banque centrale ne soit pas en mesure de maîtriser les prix à la consommation sans faire basculer l'économie dans une récession.

Certains stratèges ne sont toutefois pas convaincus que tous les facteurs sont en place pour marquer la fin des baisses.

"Ce n'est pas nécessairement ce à quoi ressemble un creux", a déclaré Mark Hackett, chef de la recherche sur les investissements chez Nationwide. "C'est peut-être à quoi ressemble un processus d'atteinte du fond".

GRAPHIQUE : Marchés baissiers du S&P 500 depuis 1946

Le S&P 500 a terminé mardi en baisse de 22,1 % par rapport à son sommet record du 3 janvier. La baisse moyenne des marchés baissiers depuis 1946 a été de 32,7 %, selon la société de recherche en investissement CFRA, ce qui pourrait suggérer que la baisse actuelle a plus de marge de manœuvre.

De même, le marché baissier moyen a duré 389 jours civils entre le sommet et le creux, soit plus de deux fois plus longtemps que la baisse actuelle.

M. Hackett et d'autres acteurs du marché surveillent également un certain nombre de signes techniques indiquant que la vente des actions pourrait avoir atteint un crescendo.

L'un des indicateurs les plus célèbres est l'indice de volatilité Cboe, ou VIX, qui est connu sous le nom de "jauge de la peur de Wall Bourse" et mesure l'anticipation de la volatilité du marché boursier telle qu'elle est exprimée par les prix des options.

Depuis 1990, l'indice de volatilité a atteint un niveau moyen de 37 lors des creux du marché, et a grimpé à 85 lors de la chute du marché alimentée par le coronavirus en mars 2020. En revanche, le VIX a grimpé à 35,05 pendant le selloff de lundi : au-dessus de sa médiane à long terme d'environ 18, mais toujours en dessous des niveaux records des autres marchés baissiers.

"On a l'impression que les investisseurs sont moins paniqués et plus résignés au fait que les 6 à 12 prochains mois vont être difficiles (et que la volatilité élevée est là pour rester plus longtemps)", a écrit Chris Murphy, co-responsable de la stratégie des produits dérivés chez Susquehanna International Group, en commentant les contrats VIX pour l'année prochaine.

GRAPHIQUE : VIX et marchés baissiers (

Pourtant, le volume des options de vente, que les investisseurs utilisent pour protéger leurs portefeuilles contre les baisses d'actions, a atteint 2,03 millions de contrats lundi, le niveau le plus élevé depuis le 28 Fed 2020, selon les données de Trade Alert.

Certains surveillent également les indicateurs sur le sentiment des investisseurs, dans l'espoir de s'engouffrer sur les marchés lorsque le pessimisme est élevé et que les ventes s'épuisent.

De nombreux indicateurs de ce type montrent que le sentiment s'est dégradé. La dernière enquête hebdomadaire de l'American Association of Individual Investors, par exemple, a révélé un sentiment baissier de 46,9 % - dépassant sa moyenne à long terme de 30,5 % mais toujours en dessous des niveaux du début de l'année.

Ces résultats ont été obtenus avant la publication vendredi d'un taux d'inflation plus élevé que prévu, qui a fait chuter les actions et pourrait aigrir davantage le sentiment des investisseurs.

GRAPHIQUE : Sentiment baissier des investisseurs

"Le sentiment des investisseurs est négatif depuis un certain temps maintenant et c'est un signe qui nous dit que nous pourrions atteindre un plancher mais que nous n'y sommes pas encore tout à fait", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones.

Les indicateurs techniques mis à part, M. Kourkafas a déclaré qu'il sera difficile pour le marché de toucher le fond tant que les investisseurs ne seront pas convaincus que l'inflation a diminué, permettant ainsi à la Fed de relâcher son resserrement monétaire.

D'autres, cependant, exhortent les investisseurs à se concentrer sur le long terme. Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services, a l'obligation de noter que moins de 5 % des actions du S&P 500 se négocient au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours.

Cela ne s'est produit que neuf fois depuis 1990, et le S&P 500 était en hausse dans chaque cas un an plus tard, avec un gain moyen de 23 %.

"Étant donné que le marché évalue déjà une forte probabilité de récession, que les actions sont très survendues sur plusieurs mesures, que les évaluations (bien qu'elles ne soient pas bon marché) ont été rétablies et que le sentiment est déprimé, nous ne réduirions pas les actions", a-t-il écrit dans un rapport de mardi.