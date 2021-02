PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en baisse mercredi dans le sillage de Wall Street, victimes de prises de bénéfice après un début de mois en forte progression alimenté par les espoirs en matière de relance économique.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,36% à 5.670,8 points. Le Footsie britannique a cédé 0,11% et le Dax allemand a lâché 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,35%, le FTSEurofirst 300 a baissé de 0,18% et le Stoxx 600 de 0,23%.

"Une autre séance relativement tranquille, avec des marchés boursiers qui s'essoufflent un peu après une hausse impressionnante la semaine précédente", a déclaré Craig Erlam, analyste senior chez OANDA.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait dans le rouge, le Dow Jones perdant 0,1%, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq Composite abandonnant environ 0,3%.

Ils ont tous trois inscrit de nouveaux records dans les premiers échanges, soutenus notamment par une inflation conforme aux attentes le mois dernier et une stabilité inattendue de l'inflation hors produits alimentaires et énergie (dit "core")..

Ces données rassurent les investisseurs, qui craignent qu'une poussée de l'inflation conduise la Réserve fédérale sur la voie d'un resserrement monétaire.

Ils suivront avec attention le discours que doit prononcer à 19h00 GMT le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, sur la situation du marché de l'emploi aux Etats-Unis.

"Il est probable qu'il dise que la Fed continuera à soutenir l'économie. Il évitera probablement de parler d'un calendrier sur une possible réduction du programme d'achat d'obligations", a déclaré David Madden chez CMC Markets.

VALEURS

En Bourse, la Société générale a gagné 2,85% après avoir publié un bénéfice trimestriel en baisse mais supérieur aux attentes.

L'action Natixis, dont la cotation avait été suspendue mardi, a grimpé de 7,62% après l'annonce d'une offre de la maison-mère BPCE sur les parts minoritaires de la banque et la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu.

En baisse, Air Liquide a lâché 2,00% malgré des résultats annuels en hausse et l'action de l'éditeur de jeux vidéos Ubisoft a chuté de 7,57% après l'annonce de nouvelles prévisions annuelles plus prudentes.

En Bourse d'Amsterdam, Heineken a cédé 5,1% après une forte baisse de ses résultats annuels et un nouveau plan stratégique jugé décevant.

Au niveau sectoriel, l'indice des ressources de base signe la plus forte progression (+2,04%), ce qui permet aux britanniques Rio Tinto, Glencore et Anglo American de gagner entre 2,63% et 4,75%.

A WALL STREET

A Wall Street, Twitter se distingue avec un bond de 6,92% après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes et dit anticiper un bon début d'année grâce au rebond des dépenses publicitaires.

A la baisse, le constructeur automobile General Motors perd 3,53% après avoir publié des prévisions annuelles inférieures aux attentes en raison d'une pénurie de semi-conducteurs affectant le production automobile mondiale.

Plus forte baisse du Dow Jones, Cisco recule de 4,15% au lendemain de la publication d'une baisse de chiffre d'affaires pour un cinquième trimestre consécutif.

TAUX/CHANGES Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans perd un peu plus d'un point de base, à 1,1414%. Son équivalent allemand a fini en petite hausse à -0,438%.

L'"indice dollar", qui mesure les variations de la monnaie américaine face à un panier de référence, perd 0,1%. L'euro avance dans le même temps, évoluant à 1,213 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole continue de monter soutenu notamment par l'annonce par l'EIA d'une baisse inattendue des stocks de brut de 6,6 millions de barils aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent de mer du Nord enchaîne sa neuvième séance de hausse et gagne 0,82% à 61,59 dollars le baril. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,87% à 58,87 dollars.

Ils évoluent tous deux à des plus hauts d'environ treize mois.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)