Conflit en Ukraine: le Dow Jones à Wall Street perd 2%

New York (awp/afp) - La Bourse de new York creusait ses pertes mardi alors que la guerre s'intensifie en Ukraine, que les cours des matières premières flambent et que de nouvelles sanctions occidentales se profilent contre la Russie.

En milieu de séance, l'indice Dow Jones, qui avait ouvert légèrement dans le rouge, lâchait 2,02% à 33.209,22 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, cédait 1,32% à 13.568,58 points et l'indice élargi S&P 500 perdait 1,56% à 4.305,75 points.

L'Otan a annoncé la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'organisation de défense vendredi au siège de l'Alliance à Bruxelles.

Les cours du pétrole flambaient, le baril américain de WTI gagnait plus de 10% tandis le baril de Brent de la Mer du Nord s'installait au-dessus de 106 dollars, un nouveau plus haut depuis 2014.

Reflet d'une précipitation des investisseurs vers les valeurs sûres comme les obligations, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans sont tombés à 1,70%, au plus bas depuis un mois et demi.

afp/rp