Le Dialogue Shangri-La, qui attire des responsables militaires de haut niveau, des diplomates et des fabricants d'armes du monde entier, aura lieu du 10 au 12 juin à Singapour. C'est la première fois que l'événement se tient depuis 2019, après avoir été reporté deux fois à cause de COVID-19.

En marge du sommet, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et le ministre chinois de la Défense nationale, le général Wei Fenghe, devraient tenir leur première réunion en tête-à-tête depuis l'entrée en fonction du président Joe Biden il y a plus de deux ans.

"Nous nous attendons, de notre point de vue, à ce que la substance de cette réunion soit axée sur la gestion de la concurrence dans les questions régionales et mondiales", a déclaré un haut fonctionnaire américain.

Les médias chinois ont également déclaré que Pékin profiterait de la réunion pour discuter de la coopération avec les États-Unis.

Il est probable que M. Austin et M. Wei utiliseront ensuite les discours du week-end pour réaffirmer leur engagement envers la région Asie-Pacifique, tout en faisant quelques remarques pointues dans la direction de l'autre.

Les relations entre la Chine et les États-Unis ont été tendues ces derniers mois, les deux plus grandes économies du monde s'affrontant sur des sujets aussi divers que la belligérance de la Chine envers Taïwan, son activité militaire en mer de Chine méridionale et les tentatives de Pékin d'étendre son influence dans la région du Pacifique.

Bien que le sommet soit axé sur les questions de sécurité asiatique, l'invasion de l'Ukraine par la Russie restera au centre des discussions. Le conflit, qui a tué des dizaines de milliers de personnes, déraciné des millions de personnes et réduit des villes en ruines, est entré dans son 100e jour la semaine dernière.

L'Ukraine enverra une délégation à la réunion, mais les Russes n'y participeront pas, selon une source familière avec la liste des participants.

"Les participants américains profiteront de l'occasion pour critiquer le partenariat stratégique de la Chine avec la Russie", a déclaré Li Mingjiang, professeur associé à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour.

"Nous verrons certaines déductions du partenariat Chine-Russie comme étant une coalition d'autocraties .... La Chine défendra sa relation avec la Russie, sa position et sa politique en réponse à l'Ukraine."

SORTIR EN FORCE

Le capital militaire et politique américain étant absorbé par la guerre en Ukraine, Austin sera sous pression pour convaincre les rivaux de la Chine en Asie qu'ils peuvent compter sur Washington.

"Ils disent que la Chine est cette énorme menace et ils disent même que c'est une menace aiguë. Pourtant, il semble qu'une grande partie de l'attention et des ressources aille essentiellement à l'Europe", a déclaré Elbridge Colby, un ancien haut fonctionnaire du Pentagone. "Il ne s'agit pas de mots, il s'agit de joindre le geste à la parole".

Les discussions bilatérales entre les États-Unis et la Chine, et une grande partie de la conférence, se concentreront probablement sur Taïwan.

La Chine, qui revendique le Taïwan démocratique comme son propre territoire, a augmenté son activité militaire près de l'île au cours des deux dernières années, en réponse à ce qu'elle appelle la "collusion" entre Taipei et Washington.

"Les États-Unis vont sortir le grand jeu sur Taïwan en particulier, mais aussi sur l'affirmation croissante de la Chine dans tout l'Indo-Pacifique", a déclaré Derek Grossman, analyste principal de la défense à la RAND Corporation, un groupe de réflexion.

Ce mois-ci, M. Biden a déclaré que les États-Unis s'impliqueraient militairement si la Chine attaquait Taïwan, bien que l'administration ait depuis précisé que la politique américaine sur la question n'avait pas changé et que Washington ne soutenait pas l'indépendance de Taïwan.

Washington a longtemps eu une politique d'ambiguïté stratégique quant à savoir s'il défendrait militairement Taïwan.

Les îles du Pacifique sont également apparues comme un front clé dans la compétition stratégique de Washington avec la Chine.

L'envoyé spécial de M. Biden doit se rendre aux îles Marshall la semaine prochaine, alors que les États-Unis s'inquiètent de plus en plus des efforts de la Chine pour étendre son influence dans la région. La semaine dernière, une réunion virtuelle de 10 ministres des affaires étrangères du Pacifique, organisée par le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi à Fidji, a accepté de reporter l'examen d'une proposition chinoise de pacte commercial et de sécurité de grande envergure.

La menace militaire croissante que représente la Corée du Nord, qui a effectué au moins 18 séries d'essais d'armes cette année, soulignant l'évolution de ses arsenaux nucléaires et de missiles, plane également sur le dialogue Shangri-La.

Des responsables de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon ont déclaré mercredi que les récents essais de missiles de la Corée du Nord étaient des provocations "graves et illégales".

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida ouvrira la conférence vendredi avec un discours-programme dans lequel il devrait appeler à des résolutions pacifiques des différends dans la région Asie-Pacifique.