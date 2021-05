(Reuters) - La Bourse de Tokyo a clôturé mercredi en nette baisse dans le sillage du repli de Wall Street la veille.

L'absence d'achats d'ETF par la Banque du Japon lors de la séance de mardi, au cours de laquelle le Nikkei a connu sa plus forte baisse depuis le 26 février, a également pesé sur la tendance.L'indice Nikkei a perdu 1,61% à 28.147,51 points et le Topix, plus large, a cédé 1,47% à 1.877,95 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)