Dow a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'ajouter 3 milliards de dollars à ses bénéfices de base d'ici 2030 et a présenté des plans pour construire une nouvelle usine d'éthylène et de dérivés à émissions nettes nulles de carbone.

Le fabricant de produits chimiques, qui faisait autrefois partie de DowDupont, rejoint une liste croissante de sociétés qui ont annoncé des plans de réduction des émissions et de l'empreinte carbone suite à la pression des investisseurs.

Les investissements à court terme dans l'emballage, les plastiques spéciaux, les revêtements et certaines autres activités devraient générer environ 2 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), et le nouveau complexe d'éthylène et de dérivés devrait générer environ 1 milliard de dollars d'EBITDA par an d'ici 2030.

La nouvelle installation fera plus que tripler la capacité de production d'éthylène et de polyéthylène de Dow à partir de son site de Fort Saskatchewan, en Alberta, et la société prévoit d'allouer environ 1 milliard de dollars de dépenses d'investissement par an au projet.

Dow a également déclaré avoir signé huit nouveaux contrats d'achat d'énergie renouvelable en Europe et en Amérique afin de réduire ses émissions de niveau 2, c'est-à-dire les émissions provenant de l'énergie utilisée par une entreprise pour ses activités, de plus de 600 000 tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone par an.

L'année dernière, Dow s'était fixé pour objectif d'être neutre en carbone d'ici à 2050.

Selon les scientifiques des Nations unies, les émissions nettes mondiales doivent être ramenées à zéro d'ici à 2050 pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.

Les plans "zéro émission nette" exigent des entreprises qu'elles réduisent leurs émissions de dioxyde de carbone et qu'elles compensent les émissions restantes par des projets de capture de ce gaz. (Reportage d'Arathy S Nair à Bengaluru ; édition de Saumyadeb Chakrabarty)