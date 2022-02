New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en perte mardi face à la multiplication des tensions en Ukraine et après l'annonce de sanctions américaines contre la Russie.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a lâché 1,41% à 33.597,13 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 1,23% à 13.381,52 points. Le S&P 500 a cédé 1,02% à 4.304,66 points.

afp/rp