Hyper volatile, Wall Street finit proche de l'équilibre mais perd sur la semaine

New York (awp/afp) - Hyper volatile, la Bourse de New York est parvenue à conclure en ordre dispersé vendredi non loin de l'équilibre mais accuse une nouvelle semaine de pertes.

L'indice Dow Jones a grappillé 0,03% à 31.261,24 points après avoir passé l'essentiel de la séance profondément dans le rouge, toujours inquiet de l'inflation et de son impact sur les marges des entreprises.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a limité ses pertes à 0,30% à 11.354,62 points, après avoir perdu jusqu'à presque 3% en journée.

Le S&P 500 a finalement conclu à l'équilibre (+0,01%) à 3.901,36 points. Plus tôt en séance, il a franchi le seuil de 20% en dessous de son pic de début 2022, pénétrant ainsi brièvement en zone de "bear market" ou marché baissier.

afp/rp