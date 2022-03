Inquiète pour l'économie, Wall Street termine en forte baisse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a conclu une séance maussade en forte baisse lundi, inquiète de la flambée des cours du pétrole, ainsi que de l'impact sur l'économie mondiale de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 2,37% à 32.817,51 points. Le Nasdaq est repassé sous la barre des 13.000 points, comme il l'avait fait à la veille de l'invasion russe, le 23 février. L'indice à dominante technologique a plongé de 3,62% à 12.830,96 points. Le S&P 500 a cédé 2,95% à 4.201,04 points, largement en zone de correction, l'indice élargi ayant lâché plus de 10% depuis le début de l'année.

afp/rp