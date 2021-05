Pour les traders, le seul endroit où se réfugier était le dollar américain.

L'Asie a subi les contrecoups de Wall Street, l'indice FTSE de Londres était en baisse de 2 % avant le déjeuner, les marchés obligataires, des matières premières et des contrats à terme américains étaient tous dans le rouge profond et Elon Musk et Tesla n'acceptaient plus les bitcoins. [.EU][.N][MET/]

Bien qu'il y ait eu beaucoup d'idiosyncrasies, l'inquiétude générale était que les pressions inflationnistes croissantes aux États-Unis pourraient forcer la Réserve fédérale à commencer à arrêter son argent bon marché qui a fait grimper rapidement les marchés.

Les secteurs des ressources de base, du pétrole et du gaz, qui ont récemment enregistré des gains importants grâce à la flambée des prix des matières premières, ont chuté de plus de 2 %, les prix du pétrole ayant chuté de près de 2,5 % au cours de leur pire journée en six semaines. O/R]

"Les pressions inflationnistes vont augmenter, et elles ne seront pas temporaires", a déclaré Jeremy Gatto, gestionnaire d'investissement chez Unigestion. "Qu'est-ce que cela signifie ? Effectivement que les taux (d'intérêt) vont augmenter."

L'indice mondial des actions MSCI, qui comprend 50 pays, a reculé de 0,6% et était en passe de connaître sa quatrième journée consécutive de pertes et une baisse hebdomadaire de près de 4%, ce qui serait sa pire depuis octobre dernier.

Les marchés à terme de Wall Street étaient en baisse de 0,4 % après avoir été surpris mercredi par des données montrant que les prix à la consommation américains ont connu leur plus forte hausse depuis près de 12 ans en avril. Ces chiffres montrent que l'explosion de la demande dans un contexte de reprise économique se heurte à des contraintes d'offre tout aussi fortes, tant aux États-Unis qu'à l'étranger.

Cette hausse, qui a provoqué la pire chute journalière du S&P 500 depuis février, est due en grande partie à des augmentations excessives des tarifs aériens, des voitures d'occasion et des frais d'hébergement, toutes dues à la pandémie et susceptibles de s'avérer transitoires.

Les responsables de la Fed ont rapidement minimisé l'impact des chiffres d'un mois, le vice-président Richard Clarida déclarant que les mesures de relance seraient encore nécessaires pendant "un certain temps", mais les traders n'étaient pas totalement convaincus.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans s'établissaient à 1,68 %, après avoir augmenté de 7 points de base au cours de la nuit, soit la plus forte hausse quotidienne en deux mois. Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, qui est la référence en Europe, a été le plus proche du territoire positif depuis mai 2019. GVD/EUR]

"La grande question aujourd'hui n'est pas de savoir de combien l'inflation va monter en flèche, mais pendant combien de temps elle va monter en flèche", a déclaré Hugh Gimber, stratège du marché mondial chez JPMorgan Asset Management.

"Quant à la chute des marchés mondiaux aujourd'hui, je pense qu'elle met en évidence le malaise des investisseurs face aux nouveaux mandats de la Fed. Ils ne comprennent toujours pas complètement quand la Fed pourrait agir."

GRANDE BATAILLE

Les contrats à terme sur le Nasdaq sont restés stables, perdant les minces gains antérieurs, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 sont devenus légèrement négatifs. [.N]

Alors que les principales économies rouvrent plus complètement après les blocages du COVID-19, de nombreux investisseurs s'attendent à ce que des niveaux d'inflation plus élevés alimentent la volatilité des marchés d'actions tout au long de l'année.

"Cette année va être une grande bataille entre le caractère haussier de la réouverture massive/stimulus d'une part et les conséquences inflationnistes d'autre part", ont écrit les analystes de la Deutsche bank. "Attendez-vous à des poches régulières de vol."

Les investisseurs ont désormais intégré dans leurs prix une probabilité d'environ 80% d'une hausse des taux de la Fed dès décembre prochain, même si cela a donné un coup de fouet au dollar qui est sous la pression de l'expansion rapide des déficits budgétaires et commerciaux américains.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a atteint 90,759 et s'est éloigné du creux de 89,979 atteint mercredi en 10 semaines. L1N2N00E0]

Pour les cryptonites, il y a eu une lueur d'espoir lorsque le bitcoin s'est stabilisé à 50 830 $ après une chute de 13 % lorsque Elon Musk a déclaré que Tesla n'accepterait plus le bitcoin comme moyen de paiement en raison de la quantité de combustibles fossiles utilisés pour le "minage" du bitcoin.

Le bitcoin est créé lorsque des ordinateurs très puissants se mesurent à d'autres machines pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Au rythme actuel, on estime que le processus dévore chaque année environ la même quantité d'énergie que les Pays-Bas en 2019.

L'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde, n'a cependant pas pu égaler le bitcoin, chutant de 2,3 % à 3 735 $. Les métaux et les cultures ont également fléchi. Le cuivre a chuté de 1,6 % après avoir atteint un record plus tôt dans la semaine, tandis que le maïs, le blé et le sucre ont chuté de 1 à 2 %. [MET/L]