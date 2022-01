PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance mardi après de nouveaux records à Wall Street et une forte progression de Tokyo, l'heure restant à l'optimisme chez les investisseurs, qui relativisent les risques liés au variant Omicron du coronavirus.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,85% vers 08h40 GMT à 7.278,81 points après un nouveau plus haut historique à 7.279,17. A Londres, le FTSE 100 prend 1,13% et à Francfort, le Dax avance de 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,51%, le FTSEurofirst 300 de 0,48% et le Stoxx 600 de 0,54%. Ce dernier a inscrit dans les premiers échanges un record à 493,64 points.

À New York, le Dow Jones (+0,68%) et le Standard & Poor's 500 (+0,64%) ont atteint de nouveaux plus hauts de clôture lundi, profitant d'une nouvelle envolée de Tesla (+13,5%), du franchissement des 3.000 milliards de dollars de capitalisation par Apple et de la progression des valeurs bancaires avec la forte remontée des rendements obligataires.

La Bourse de Tokyo, restée fermée lundi, a suivi le mouvement avec une hausse de 1,77% pour le Nikkei.

En Europe, la plus forte hausse sectorielle du début de séance est pour le compartiment du transport et des loisirs après les déclarations d'un ministre britannique selon lesquelles le variant Omicron provoque des symptômes moins graves que Delta.

L'indice Stoxx du secteur gagne 3,02%, la compagnie aérienne Ryanair bondit de 8,33%, le tour opérateur TUI de 3,63%, le groupe hôtelier Accor de 1,71%.

Les pétrolières (+1,82%) profitent quant à elles du niveau élevé des cours du brut avant la réunion de l'Opep+ et les bancaires (+1,91%) du niveau élevé des rendements des emprunts d'Etat.

Sur le marché obligataire, celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, ne cède qu'une partie de ses gains de lundi et, à -0,136%, reste proche de son plus haut de deux mois.

Les investisseurs surveilleront à 09h30 GMT le chiffre définitif de l'indice PMI IHS Markit manufacturier britannique, en attendant l'ISM manufacturier américain à 15h00 GMT.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)