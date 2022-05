La société basée à Mesa, Arizona, développe un camion électrique qui, selon elle, peut égaler les capacités de remorquage et de charge utile des véhicules à moteur diesel et sera optimal pour une utilisation dans les secteurs de l'agriculture, des services publics et de la construction.

La société a l'intention de s'inscrire au Nasdaq cet été sous le symbole "AMV" et utilisera le produit de l'introduction en bourse pour accroître ses activités, a-t-elle déclaré mercredi. Atlis a refusé de divulguer le montant qu'elle comptait lever grâce à son offre.

Alors que le secteur des véhicules électriques suscite un vif intérêt de la part des investisseurs en raison du succès de Tesla Inc. et des préoccupations liées au changement climatique, les projets d'introduction en bourse d'Atlis interviennent à un moment où la déroute du marché mondial a mis un frein à l'activité des introductions en bourse aux États-Unis.

Les craintes suscitées par le conflit ukrainien et le resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale ont, ces derniers mois, contraint plusieurs entreprises telles que la société de partage de fichiers WeTransfer et le mineur de bitcoin Rhodium Enterprise à mettre en veilleuse leurs projets d'introduction en bourse.

Cependant, certains poids lourds des secteurs des logiciels, de la technologie et de l'automobile - y compris la société de médias sociaux Reddit Inc, la société de logiciels d'entreprise ServiceTitan et l'unité de voiture à conduite autonome Mobileye d'Intel Corp - devraient entrer en bourse dans les prochains mois.