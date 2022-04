L'indice Dow Jones perd plus de 2% face à la montée des taux obligataires

Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DJ INDUSTRIAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Palmarès DJ INDUSTRIAL VISA, INC. 209.94 -3.01% THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 323.28 -3.30% NIKE, INC. 129.515 -4.39% VERIZON COMMUNICATIONS 52.185 -5.14% CATERPILLAR INC. 217.37 -6.09% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.