New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, pas échaudée par un indicateur d'inflation américain au plus haut depuis quasiment 40 ans.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,47%, l'indice Nasdaq, très influencé par les valeurs technologiques, prenait 0,83%, et l'indice élargi S&P 500, 0,53%.

afp/rp