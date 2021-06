La fintech américaine Marqeta entre en trombe à Wall Street

New York (awp/afp) - La société américaine de services financiers Marqeta Inc, valorisée plus de 14 milliards de dollars juste avant son entrée en Bourse, s'envolait lors de ses premiers pas à Wall Street mercredi.

Basée à Oakland en Californie, Marqeta a levé 1,2 milliard de dollars à l'occasion de cette opération en vendant 45,5 millions de titres au prix de 27 dollars.

Son action bondissait de 18% vers 16H40 GMT, quelques minutes après son arrivée sur le Nasdaq.

La société propose aux entreprises une plate-forme de gestion des cartes de paiements, physiques et virtuelles.

Selon des documents fournis aux autorités boursières, la société, créée en 2010, a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 108 millions de dollars, doublant sur un an.

Elle est encore en perte, avec un déficit de 12,8 millions de dollars contre 14,5 millions un an plus tôt.

Elle indique avoir un petit nombre de clients qui comptent pour un large pourcentage de son chiffre d'affaires, comme la firme fondée par Jack Dorsey, Square, qui représente 70% de ses ventes.

