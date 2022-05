Le peuple ukrainien et les milices pro-démocratie du Myanmar se battent tous pour la liberté et donnent leur vie, mais ceux qui affrontent l'armée bien équipée du Myanmar ont besoin de plus que la solidarité internationale, a déclaré Yee Mon, le ministre de la défense du gouvernement d'unité nationale (NUG).

"La position de la communauté internationale en faveur du Myanmar est un soutien moral pour nous et nous en sommes reconnaissants. Nous serons beaucoup plus reconnaissants si nous obtenons un soutien physique tel que des armes et des fonds", a-t-il déclaré dans des remarques manuscrites fournies à Reuters.

"Avec ce soutien, nous serons en mesure de mettre fin à la révolution plus tôt, en minimisant les pertes de personnes et de leurs biens."

Les alliés occidentaux ont armé les combattants en Ukraine pour résister à l'invasion de la Russie, que Moscou appelle une "opération spéciale". Le Myanmar est en proie à des troubles depuis un coup d'État au début de l'année dernière et les Nations Unies affirment que plus de 560 000 personnes ont été déplacées par les combats.

Le NUG, une alliance de groupes anti-junte, a déclaré une "guerre défensive du peuple" dans les campagnes l'année dernière afin d'étouffer les efforts de l'armée pour consolider le pouvoir après sa répression meurtrière, pendant des mois, des manifestations pro-démocratie. La junte a déclaré le NUG "terroriste".

Les milices sont pour la plupart légèrement armées, utilisant des fusils rudimentaires et des explosifs artisanaux pour combattre l'armée bien équipée, qui a été accusée par les Nations Unies d'utiliser des armes lourdes et des frappes aériennes contre les populations civiles.

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu aux appels demandant des commentaires.

La délégation de l'Union européenne à Yangon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'appel de Yee Mon.

Un porte-parole du département d'État a déclaré dans un courriel que les États-Unis continuaient à faire pression sur la junte pour qu'elle mette fin à la violence et qu'ils travaillaient avec des partenaires pour rétablir la voie du pays vers la démocratie, mais qu'ils ne fournissaient pas d'armes ou toute forme de soutien militaire à un groupe, un individu ou une organisation.

Les remarques de Yee Mon interviennent quelques jours après que le ministre des affaires étrangères du NUG, Zin Mar Aung, ait tenu des réunions avec la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman et le ministre des affaires étrangères de Malaisie Saifuddin Abdullah aux États-Unis, en marge d'un sommet international.