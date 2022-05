Une semaine chargée de résultats qui a vu de fortes variations sur le marché des actions a été couronnée vendredi par un rapport décevant d'Amazon, dont les actions ont chuté de 14 % et entraîné le S&P 500 dans une baisse de 3,6 % sur la journée. Le géant du commerce électronique a présenté un trimestre et des perspectives décevants, plombés par la hausse des coûts de fonctionnement de ses entrepôts et de livraison des colis aux clients.

"Les rapports du premier trimestre ont pour la plupart été meilleurs que prévu, bien que certains mégacapitaux aient déçu, et je pense que ces déceptions ont agi comme un surplomb sur le marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut.

Le S&P 500 a terminé avec sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive, ce qui a fait chuter l'indice de référence de 13,3 % au cours des quatre premiers mois de l'année.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 13,3 % au cours du seul mois d'avril, sa plus forte baisse mensuelle depuis octobre 2008, en pleine crise financière.

Les inquiétudes concernant l'inflation galopante et l'agressivité avec laquelle la Fed envisage d'agir pour la contenir, ainsi que les préoccupations géopolitiques telles que la guerre en Ukraine et les blocages en Chine continuent de peser sur le marché, ont déclaré les investisseurs.

"Ce sont les thèmes prédominants, et les bénéfices ne sont pas assez forts pour surmonter ces autres thèmes", a déclaré Pavlik.

Avec 275 entreprises ayant publié leurs résultats, les bénéfices du S&P 500 étaient en passe d'augmenter de 10,1 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, alors que l'on s'attendait à une augmentation de 6,4 % au début du mois d'avril, selon les données Refinitiv de vendredi.

Jusqu'à présent, 80,4 % des entreprises ont déclaré des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes. Ce taux de dépassement est supérieur à 66 % pour un trimestre typique depuis 1994, mais juste en dessous du taux de 83 % des quatre derniers trimestres, selon Refinitiv.

"Je ne dirais pas que c'est une excellente saison de bénéfices ou une horrible saison", a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés pour Charles Schwab à Austin, au Texas. "C'est plutôt médiocre".

Parmi les valeurs qui se sont distinguées jusqu'à présent au cours de cette période, les actions de Meta Platforms ont grimpé de 17,6 % jeudi après que la société de médias sociaux ait surpris Wall Bourse avec une augmentation meilleure que prévu du nombre d'utilisateurs rejoignant la plateforme.

D'autres grandes valeurs n'ont pas connu le même sort. Outre Amazon, les actions d'Alphabet, la société mère de Google, ont glissé mercredi après son rapport, tandis que les actions de Netlfix ont chuté plus tôt dans le mois après ses résultats.

Dans l'ensemble, les principales mégacapitales de croissance - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta - ont enregistré une baisse du bénéfice par action de 1,2 %, selon les stratèges en actions du Credit Suisse, Jonathan Golub et Manish Bangard.

Ce chiffre est à comparer à un gain de 12,4 % pour toutes les autres sociétés du S&P 500, y compris une combinaison de résultats déjà publiés et d'estimations pour les résultats du premier trimestre qui n'ont pas encore été publiés, ont indiqué les stratèges du Credit Suisse dans une obligation.

Ces cinq grandes sociétés ont également affiché un résultat global inférieur, de 2,3 %, contre 8,6 % pour toutes les autres sociétés ayant publié leurs résultats jusqu'à jeudi, selon le Credit Suisse.

Ces cinq actions "ont livré des résultats décevants cette semaine", ont écrit les stratèges de la banque.

Alors que bon nombre des plus grandes entreprises ont déjà publié leurs résultats, près de la moitié des membres du S&P 500 sont encore à l'affiche. Pfizer, Starbucks et ConocoPhillips figurent parmi les rapports attendus cette semaine.