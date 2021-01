Le Dow Jones chute de 2% après les commentaires de Jerome Powell

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, déjà dans le rouge, a creusé ses pertes mercredi lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a jugé que les perspectives économiques restaient "hautement incertaines" et que la reprise s'était "affaiblie".

Pendant la conférence de presse du patron de la Banque centrale, l'indice Dow Jones lâchait 2,05%, accélérant sa trajectoire en territoire négatif. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, perdait aussi 2,38% et le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché américain, abandonnait 2,13% peu avant 20H00 GMT.

afp/rp