Le Dow Jones et le S&P 500 terminent à des records malgré l'emploi US décevant

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a paradoxalement salué les chiffres décevants de l'emploi américain vendredi car ils éloignent la perspective d'une hausse des taux d'intérêt, ce qui a permis au Dow Jones et au S&P 500 d'atteindre de nouveaux records.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones des valeurs vedettes a grimpé de 0,66% à 34.777,76 points, atteignant un nouveau sommet, le 3e de la semaine.

Record également pour l'indice S&P 500, plus représentatif du marché américain, qui a engrangé 0,80% à 4.235,12 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a solidement progressé de 0,88% à 13.752,24 points.

afp/rp