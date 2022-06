Sept des 11 principaux secteurs du S&P ont chuté, les valeurs des soins de santé, des services publics et des biens de consommation de base étant en tête des baisses.

Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré qu'elle pensait qu'une hausse des taux d'un demi-point au cours des deux prochaines réunions de la Fed était raisonnable et qu'elle voyait peu d'arguments en faveur d'une pause dans la hausse des taux en septembre.

"Le marché a le sentiment que les mesures prises jusqu'à présent n'ont guère contribué à freiner les pressions inflationnistes et qu'elles devront donc être plus agressives, ce qui ne fait que provoquer une certaine angoisse et une certaine nervosité sur le marché", a déclaré Kenny Polcari, associé directeur chez Kace Capital Advisors.

"Pas un désastre, mais certainement de la nervosité".

Microsoft a chuté de 2,4 % après que la société soit devenue la dernière entreprise américaine à mettre en garde contre une baisse de ses bénéfices due à un dollar plus fort. Elle a réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus pour le quatrième trimestre.

Les indices boursiers américains ont connu une forte reprise vers la fin du mois de mai pour récupérer les pertes antérieures du mois, alors que des signes indiquant que l'inflation pourrait avoir atteint un sommet ont conduit les investisseurs à spéculer que la Fed pourrait ne pas augmenter les taux autant que prévu.

La Fed examinera également vendredi le rapport sur les emplois non agricoles qui fera la lumière sur la santé du marché du travail. Les économistes s'attendent à ce que l'économie ait ajouté 325 000 emplois le mois dernier.

"Si nous obtenons un chiffre faible (demain) proche de celui-ci, cela signifie que le marché du travail tendu commence peut-être à montrer des fissures et ce sera un soulagement pour la Réserve fédérale", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Le rapport national sur l'emploi ADP de jeudi a montré que les emplois privés ont augmenté de 128 000 le mois dernier, bien en dessous de l'estimation de 300 000, et une baisse par rapport à la révision à la baisse de 202 000 en avril.

Les prix du pétrole brut Brent ont peu changé après avoir effacé les premières pertes. L'OPEP+ a convenu d'augmenter la production de brut pour compenser la baisse de la production russe. [O/R]

À 10h45 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 177,06 points, soit 0,54%, à 32 636,17, le S&P 500 était en baisse de 9,34 points, soit 0,23%, à 4 091,89, et le Nasdaq Composite était en hausse de 36,32 points, soit 0,30%, à 12 030,78.

Ford Motor Co a augmenté de 1,6 % après que le constructeur automobile basé dans le Michigan a déclaré qu'il prévoyait d'investir 3,7 milliards de dollars dans des usines d'assemblage dans le Michigan, l'Ohio et le Missouri.

Hewlett Packard Enterprise Co a glissé de 7,2 % après que la société informatique et de matériel a publié des prévisions décevantes pour l'ensemble de l'année en raison de vents contraires liés aux devises et de son retrait de la Russie.

Chewy Inc a bondi de 17,7 % après que le détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie a dépassé les estimations de ventes pour le premier trimestre.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,21 contre 1 sur le NYSE et de 1,61 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 13 nouveaux sommets et 77 nouveaux points bas.