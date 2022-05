Les actions du fabricant d'équipements de réseau ont chuté de 14,4 %, car il a abaissé ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour 2022, subissant le contrecoup de la sortie de Russie ainsi que de la pénurie de composants due aux blocages en Chine.

Six des 11 principaux secteurs du S&P ont progressé, le secteur de la consommation discrétionnaire ayant augmenté de 1,1 %.

Microsoft Corp, Amazon.com et Tesla Inc ont gagné entre 1 % et 1,7 %. Ils sont en baisse entre 7,3 % et 16,3 % ce mois-ci.

"Les valeurs de croissance ont été assez malmenées et dans la mesure où il peut y avoir des signes de reprise du marché baissier, les valeurs de croissance auront tendance à mieux se comporter pendant ces courts sprints", a déclaré Eric Schiffer, directeur général de la société de capital-investissement The Patriarch Organization.

L'indice S&P des biens de consommation de base a chuté de 1,7 % pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de cinq mois et a été le plus grand perdant parmi les 11 principaux secteurs, les entreprises de vente au détail devant faire face à la hausse des prix qui affecte le pouvoir d'achat des consommateurs américains.

Kohl's Corp est devenu le dernier détaillant à subir le contrecoup d'une inflation élevée depuis quatre décennies, la chaîne de grands magasins ayant réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année entière.

Ses actions ont toutefois gagné 4,8 % après avoir chuté de 11 % lors de la séance précédente, déclenchée par les résultats lamentables de Target Corp.

Le S&P 500 est en baisse de 18,2 % par rapport à sa clôture record du 3 janvier, les investisseurs s'adaptant à la hausse des prix, à l'incertitude géopolitique découlant de la guerre en Ukraine et au resserrement des conditions financières avec la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine.

Une clôture en dessous de 20 % pour l'indice de référence confirmera le territoire du marché baissier, rejoignant ainsi son homologue du Nasdaq, à forte composante technologique.

"Le marché absorbe le potentiel d'une récession et continuera à faire face à ce défi de déterminer ce qu'est une valorisation appropriée à un moment où les bénéfices sont susceptibles d'être plus faibles, et où la Fed est susceptible de continuer à tenir la ligne", a déclaré Schiffer.

Les stratèges de Goldman Sachs ont prédit une probabilité de 35 % que l'économie américaine entre en récession au cours des deux prochaines années, tandis que le Wells Fargo Investment Institute prévoit une légère récession américaine à la fin de 2022 et au début de 2023.

À 12 h 23 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,63 % à 31 291,09 et le S&P 500 a légèrement baissé de 0,07 % à 3 921,07 dans des échanges agités après avoir clôturé en baisse de 4 % mercredi. Le Nasdaq Composite a grimpé de 0,75 % à 11 504,25.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Bourse, est tombé à 30,09 points, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 12 mai plus tôt dans la session.

Canada Goose Holdings Inc a bondi de 11,5 % après avoir annoncé des bénéfices annuels optimistes, encouragés par une forte demande pour ses parkas et ses vestes de luxe.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,35 contre 1 sur le NYSE et de 1,68 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 43 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré huit nouveaux sommets et 293 nouveaux points bas.