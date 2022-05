Les actions du fabricant d'équipements de réseau ont chuté de 12,7 %, car il a abaissé ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour 2022, subissant le contrecoup de la sortie de Russie ainsi que de la pénurie de composants due aux blocages en Chine.

Kohl's Corp a glissé de 1,1 % après que la chaîne de grands magasins a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, le dernier détaillant américain à subir le contrecoup d'une inflation élevée depuis quatre décennies.

L'indice S&P des biens de consommation de base a chuté de 1,9 % pour atteindre son plus bas niveau en sept mois et a été le plus grand perdant parmi les 11 principaux secteurs, les entreprises de vente au détail devant faire face à la hausse des prix qui affecte le pouvoir d'achat des consommateurs américains.

"La composante de la consommation commence maintenant à faiblir, ce qui renforce la perspective que nous nous dirigeons effectivement vers une récession", a déclaré Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés pour Charles Schwab à Austin, au Texas.

Les dépenses de consommation représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

Lors de la séance précédente, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse de plus de 4 %, les valeurs de croissance ayant sombré et le détaillant Target Corp ayant publié de faibles résultats.

L'indice de référence est en baisse de 18,6 % par rapport à sa clôture record du 3 janvier et une clôture en dessous de 20 % confirmera le territoire du marché baissier, rejoignant ainsi son homologue Nasdaq à forte composante technologique.

Les valeurs sensibles aux taux ont mené le selloff cette année, les investisseurs s'adaptant au resserrement des conditions financières avec la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine.

"L'inquiétude centrale à laquelle sont confrontés les investisseurs à l'heure actuelle est de savoir comment la Réserve fédérale parviendra ou non à dompter l'inflation sans provoquer de récession", a déclaré dans une obligation Ryan Belanger, directeur général et fondateur de Claro Advisors.

"Les investisseurs devraient s'habituer à d'importants mouvements à la baisse et à la hausse des actions, ce qui est courant en période de grande incertitude."

Les stratèges de Goldman Sachs ont prédit une probabilité de 35 % que l'économie américaine entre en récession au cours des deux prochaines années, tandis que le Wells Fargo Investment Institute prévoit une légère récession américaine à la fin de 2022 et au début de 2023.

Le rapport du département du travail a montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont augmenté de manière inattendue la semaine dernière, tandis qu'une donnée séparée de la Fed de Philadelphie a montré que son indice des conditions commerciales a chuté à une lecture de 2,6 en mai, contre 17,6 en avril.

À 10 h 08 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones a perdu 0,89 % pour atteindre 31 211,38 et le S&P 500 a perdu 0,42 % pour atteindre 3 907,16.

Le Nasdaq Composite, en revanche, a progressé de 0,26% à 11 447,30, soutenu par les méga-capitalisations technologiques et de croissance comme Alphabet Inc, Microsoft Corp et Amazon.com.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, a atteint 31,57 points, son plus haut niveau depuis le 12 mai.

Canada Goose Holdings Inc a bondi de 5,3 % après avoir annoncé des bénéfices annuels optimistes, encouragés par une forte demande pour ses parkas et ses vestes de luxe.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,23 à 1 sur le NYSE. Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 1,08 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 42 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré quatre nouveaux sommets et 257 nouveaux points bas.