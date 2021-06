Le distributeur de pièces auto PHE renonce à son projet d'introduction en Bourse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Parts Holding Europe (PHE), la maison-mère de la société spécialisée dans les pièces détachées automobiles Oscaro, a annoncé mercredi le retrait de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Paris.

"L'offre proposée a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs institutionnels de long terme convaincus par les atouts du modèle de PHE et son important potentiel de croissance [...] Toutefois, en raison de conditions de marchés défavorables aux introductions en bourse aux Etats-Unis et en Europe, PHE et Bain Capital ont conjointement décidé de retirer le projet d'opération envisagée", a indiqué le groupe dans un communiqué.

PHE avait dû renoncer en 2018 à une première tentative d'entrée en Bourse. Le groupe, détenu par Bain Capital, avait annoncé le mois dernier vouloir lever environ 450 millions d'euros à l'occasion de cette nouvelle tentative.

Le marché des introductions en Bourse s'est tendu ces dernières semaines. Au moins six reports de projets ont été annoncés, dont ceux du groupe d'énergies renouvelables espagnol Opdenergy, de la société suédoise de paiements Trustly ou du petit opérateur alternatif d'énergies français ekWateur.

