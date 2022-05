Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, le marché du travail restant tendu en raison de la forte demande de travailleurs malgré la hausse des taux d'intérêt et le resserrement des conditions financières.

Mais les perspectives de l'économie sont incertaines, d'autres données publiées jeudi montrant une chute généralisée des bénéfices des entreprises au premier trimestre. Certains économistes pensent que l'érosion des bénéfices et la chute du cours des actions pourraient obliger les entreprises à interrompre l'embauche ou à commencer à licencier des travailleurs.

Plusieurs détaillants, dont Walmart Inc, ont abaissé leurs prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, invoquant une inflation élevée. Snap, la société mère de Snapchat, a émis un avertissement sur ses bénéfices cette semaine, provoquant une vente des actions des médias sociaux.

"La plus grande dépense pour la plupart des entreprises est toujours la main-d'œuvre", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York. "Les entreprises technologiques de haut vol ont vu le prix de leurs actions s'effondrer, ce qui obligera la direction à se serrer la ceinture."

Les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont diminué de 8 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 210 000 pour la semaine se terminant le 21 mai, a déclaré le département du travail. Cette baisse a partiellement annulé la hausse de la semaine précédente, qui avait porté les demandes à leur plus haut niveau depuis janvier.

Il y a eu un plongeon de 5 316 demandes en Californie. Les demandes ont également diminué de 4 059 dans l'Illinois et de 3 564 dans le Kentucky.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 215 000 demandes pour la dernière semaine. Le nombre de personnes recevant des prestations après une première semaine d'aide a augmenté de 31 000 pour atteindre 1,346 million au cours de la semaine se terminant le 14 mai.

Certains économistes ont attribué la récente augmentation des demandes à des facteurs saisonniers moins généreux, le modèle que le gouvernement utilise pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, en mai par rapport aux deux mois précédents.

D'autres, en revanche, pensaient que certains détaillants licenciaient des travailleurs. L'inflation élevée, avec des prix à la consommation annuels augmentant à leur rythme le plus rapide en 40 ans, comprime les bénéfices.

Cela a été confirmé par un rapport distinct du département du commerce jeudi, montrant que les bénéfices des entreprises provenant de la production courante ont chuté de 66,4 milliards de dollars, soit un taux de 2,3 %, au premier trimestre, la première baisse en près de deux ans.

La baisse a touché les sociétés financières et non financières ainsi que les opérations à l'étranger. Les bénéfices après impôts ont chuté à un taux de 4,3 % après avoir augmenté à un rythme de seulement 0,2 % au quatrième trimestre. Malgré tout, les bénéfices ont augmenté de 12,5 % par rapport à l'année dernière.

Mais certains détaillants prospèrent dans l'environnement d'inflation élevée. Macy's Inc a relevé ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la reprise de la demande de vêtements de fête, tandis que Dollar General et Dollar Tree ont revu à la hausse leurs prévisions de ventes annuelles.

Les actions de Wall Bourse étaient en hausse après les récentes pertes importantes. Le dollar a glissé contre un panier de devises. Les prix du Trésor américain ont baissé.

OUVERTURES D'EMPLOIS RECORD

La Réserve fédérale a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. La banque centrale américaine devrait augmenter le taux au jour le jour d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions en juin et juillet.

Certains craignent que la politique monétaire agressive de la Fed ne pousse l'économie à la récession l'année prochaine. Le marché du logement montre déjà des signes de ralentissement.

Un troisième rapport de la National Association of Realtors a montré que les contrats d'achat d'une maison déjà possédée ont diminué pour un sixième mois consécutif en avril.

Mais avec un nombre record de 11,5 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de mars, les licenciements devraient être minimes et les personnes qui perdent un emploi peuvent facilement en trouver un autre.

Le procès-verbal de la réunion de la Fed des 3 et 4 mai publié mercredi montre que les responsables ont commenté que "la demande de main-d'œuvre a continué à dépasser l'offre disponible dans de nombreux secteurs de l'économie et que leurs contacts professionnels ont continué à signaler des difficultés à embaucher et à conserver les travailleurs." Beaucoup s'attendaient à ce que le marché du travail reste tendu et que les pressions salariales restent élevées pendant un certain temps.

"À ce stade, nous ne voyons aucun changement dans l'image fondamentale d'un marché du travail tendu avec des employeurs peu disposés à licencier des travailleurs", a déclaré Conrad DeQuadros, conseiller économique principal chez Brean Capital à New York.

Les salaires plus élevés, bien qu'ils soient à la traîne de l'inflation, aident les consommateurs à continuer à dépenser et à soutenir l'économie.

Alors que le département du commerce a confirmé que l'économie s'est contractée au premier trimestre sous le poids d'un déficit commercial record et d'un rythme légèrement plus lent d'accumulation des stocks par rapport au quatrième trimestre, d'autres mesures de la croissance ont été solides.

Le produit intérieur brut a diminué à un taux annualisé de 1,5 % au dernier trimestre, a déclaré le gouvernement dans sa deuxième estimation du PIB, révisée à la baisse par rapport au rythme de déclin de 1,4 % signalé en avril. Au quatrième trimestre, l'économie a connu une croissance robuste de 6,9 %.

Les ventes finales aux acheteurs domestiques privés, qui excluent le commerce, les stocks et les dépenses gouvernementales, ont augmenté à un taux de 3,9 %. Cette mesure de la demande intérieure avait été précédemment signalée comme ayant augmenté à un taux de 3,7 %. La révision à la hausse reflète un rythme de dépenses de consommation plus élevé que prévu initialement.

Soulignant également la résilience de l'économie, la production a augmenté à un rythme de 2,1 % au cours du dernier trimestre lorsqu'elle est mesurée du côté des revenus. Le revenu intérieur brut a augmenté de 6,3 % au quatrième trimestre.

"Nos indicateurs de récession éprouvés continuent de signaler que, si les risques de récession sont effectivement inconfortablement élevés, une récession n'est toujours pas le scénario le plus probable pour l'économie américaine", a déclaré Scott Hoyt, économiste principal chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie. (Reportage de Lucia Mutikani ; édition de Nick Zieminski et Chizu Nomiyama)