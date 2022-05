La réunion, révélée par Saifuddin dans un message sur Twitter tard samedi, s'est tenue en marge d'un sommet de deux jours à Washington entre les États-Unis et les 10 membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui a exclu le dirigeant du Myanmar suite à un coup d'État militaire l'année dernière.

Le Myanmar a demandé à plusieurs reprises aux pays de ne pas s'engager avec le NUG, un groupe de membres de l'administration évincée, et d'autres opposants militaires que la junte a qualifiés de "terroristes".

Dans son message sur Twitter, Saifuddin a déclaré que la Malaisie "est prête à travailler au rétablissement de la paix et de la démocratie au Myanmar" lors d'une réunion informelle avec le ministre des Affaires étrangères du NUG, Zin Mar Aung.

"Nous avons profité de l'occasion pour échanger nos points de vue sur les derniers développements au Myanmar, où le ministre Zin a partagé ses idées ainsi que les défis auxquels le NUG est confronté, notamment l'aide humanitaire, la formation technique et l'éducation des réfugiés du Myanmar", a-t-il déclaré.

Un porte-parole des dirigeants militaires du Myanmar n'a pas immédiatement répondu aux appels demandant un commentaire sur la réunion.

Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères du Myanmar a toutefois dénoncé les informations faisant état d'engagements à Washington entre le département d'État américain et des responsables du NUG, et a déclaré avoir envoyé des notes de protestation à tous les pays de l'ANASE et aux États-Unis leur demandant de s'abstenir de parler au gouvernement d'opposition.

Le ministère a également déclaré qu'il rejetait un paragraphe contenu dans une déclaration conjointe de 28 pages publiée par les États-Unis et l'ASEAN, qui avait appelé à la mise en œuvre rapide d'un plan de paix en cinq points accepté par le Myanmar.

Le ministère a déclaré que le langage utilisé dans le paragraphe suggérait une ingérence dans les affaires intérieures du Myanmar et comprenait des références à des questions relevant de sa juridiction souveraine, "y compris des propositions inacceptables qui vont au-delà du consensus en cinq points."

Vendredi, la secrétaire d'État américaine adjointe, Wendy R. Sherman, a déclaré qu'elle avait rencontré le ministre des Affaires étrangères du NUG, M. Zin, "pour montrer son soutien à tous ceux qui travaillent à rétablir la voie de la démocratie inclusive en Birmanie".