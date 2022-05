Un tireur de 18 ans armé d'un fusil semi-automatique qu'il pouvait acheter légalement a pris d'assaut une école primaire à Uvalde, au Texas, mardi, tuant 19 enfants et deux enseignants dans une grêle de balles.

Le rassemblement de la NRA se déroule cette année dans l'ombre de non pas un mais deux massacres perpétrés par des armes à feu ces derniers jours. Un suprémaciste blanc avoué qui était également armé d'un fusil semi-automatique a abattu 10 Noirs dans un supermarché de Buffalo, dans l'État de New York, au début du mois.

Dans un pays où les droits des armes à feu sont inscrits dans la Constitution et où les ventes d'armes à feu se comptent par millions, la NRA est susceptible d'ignorer les nouveaux appels à davantage de mesures de contrôle des armes à feu malgré les dernières fusillades. Le parti républicain, qui a contrecarré les efforts du parti démocrate au Congrès pour légiférer sur des mesures plus strictes concernant les armes à feu, est étroitement aligné sur la NRA.

Une page du site Web de la NRA consacrée au rassemblement est dominée par un message proposant ses "plus profondes sympathies" aux victimes de la fusillade de mardi dans une école. Le reste de la page fait la promotion de la réunion annuelle, où des républicains, dont l'ancien président Donald Trump, doivent prendre la parole.

"Voyez des milliers d'armes à feu provenant des meilleurs fabricants", déclare le PDG de la NRA, Wayne LaPierre, dans une vidéo située sous la déclaration. "Les ennemis de la liberté sont réels et nous devons être prêts".

La décision de la NRA de procéder à son plus grand rassemblement annuel, malgré les protestations prévues, fait partie d'une stratégie vieille de plusieurs décennies consistant à résister à la pression en faveur du contrôle des armes à feu, qui remonte à la fusillade de la Columbine High School au Colorado en 1999.

À l'époque, la convention annuelle de la NRA devait se tenir à Denver quelques jours seulement après la fusillade, au cours de laquelle deux élèves de terminale ont abattu 12 camarades de classe et un professeur avant de s'ôter la vie.

En 2021, NPR a obtenu un enregistrement de hauts responsables de la NRA décidant de ne pas annuler la réunion, en partie pour éviter de donner l'impression qu'ils acceptaient la responsabilité du massacre.

La réunion a été réduite et une exposition d'armes qui l'accompagnait a été annulée, selon les rapports des médias de l'époque.

La réunion de Houston intervient cependant alors que la NRA est en difficulté sur plusieurs fronts - outre les fusillades, elle est aux prises avec des discordes internes, des scandales de corruption et des finances chancelantes.

"La NRA trébuche sur le plan financier et organisationnel", a déclaré Brandon Rottinghaus, professeur de sciences politiques à l'université de Houston. Mais, a-t-il ajouté, "leur influence va au-delà de la politique. Il s'agit de créer un récit sur ce que signifie la possession d'armes à feu en Amérique."

La réputation de la NRA auprès de certains défenseurs des droits des armes à feu a été atteinte en 2020 lorsque la procureure générale de New York, Letitia James, a intenté un procès au groupe, alléguant que les hauts dirigeants du groupe à but non lucratif avaient détourné des millions de dollars à des fins personnelles, notamment pour des voyages en famille aux Bahamas. La NRA a ensuite demandé la protection de la loi sur les faillites, mais un juge des faillites américain s'est prononcé contre le groupe, estimant qu'il n'avait pas déposé de demande de chapitre 11 de bonne foi.

La NRA envisageant à la fois la possibilité d'une faillite et d'une prise de contrôle par James, un démocrate de New York, LaPierre doit faire face à un défi de leadership à Houston, mais on s'attend à ce qu'il survive.

"La NRA est beaucoup plus concentrée sur sa bataille interne en ce moment" que sur le lobbying, a déclaré Richard Feldman, un ancien lobbyiste de la NRA. "Il s'agit de la survie de la direction et du conseil d'administration actuels".

La NRA n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Interrogée pour savoir si le moment de la réunion était approprié, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré : "Il ne s'agit pas de la convention, ce qui est inapproprié, c'est que la direction (de la NRA) ... a prouvé à maintes reprises qu'elle contribue au problème de la violence armée, et non qu'elle essaie de le résoudre."

Le fabricant d'armes Daniel Defense a déclaré qu'il ne participait plus à la réunion de la NRA en raison de la fusillade d'Uvalde où "l'un de nos produits a été utilisé de manière criminelle." "Nous pensons que cette semaine n'est pas le moment approprié pour promouvoir nos produits au Texas lors de la réunion de la NRA", a déclaré Steve Reed, vice-président du marketing, dans un courriel.

LES AMERICAINS ONT UNE VISION NUANCEE DES ARMES A FEU

Les Américains sont largement favorables à la fois au droit de posséder des armes à feu et à l'idée de réglementer la possession d'armes. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé mercredi, 66 % des Américains, dont 53 % des républicains, sont favorables à une réglementation modérée ou forte de la possession d'armes à feu.

Mais quelque 57 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient moins susceptibles de voter pour un candidat qui accepte de l'argent de la NRA ou des fabricants d'armes, un point de vue partagé par 43 % des républicains.

Au fur et à mesure que la NRA, qui dit avoir plus de 5 millions de membres, a perdu de sa puissance, des groupes de défense des droits des armes à feu au niveau national et étatique ont émergé - promouvant parfois une plateforme de zéro compromis sur le contrôle des armes à feu.

"Le lobby des armes à feu n'a fait que devenir plus extrême, plus violent et plus dangereux au fil du temps", a déclaré Shannon Watts, fondatrice du groupe de contrôle des armes Moms Demand Action.

Après la fusillade d'Uvalde, Gun Owners of America, qui se présente comme plus sévère que la NRA, a déclaré que les décideurs politiques devraient discuter de "vraies solutions" comme l'armement des enseignants.