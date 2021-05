New York (awp/afp) - Le rebond entamé en fin de semaine à la Bourse de New York n'a pas tenu la distance vendredi et les indices ont terminé en ordre dispersé.

Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,37% à 34.208,90 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,48% à 13.470,99 points. L'indice élargi S&P 500 a conclu en léger repli de 0,07% à 4.156,08 points.

afp/rp