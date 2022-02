New York (awp/afp) - La Bourse de New York voyait son repli s'accélérer vendredi, effrayée par les signaux d'une possible invasion russe imminente de l'Ukraine, le gouvernement américain estimant qu'elle pourrait survenir durant les Jeux olympiques.

Vers 19H20 GMT, le Dow Jones reculait de 0,78%, l'indice Nasdaq cédait 1,98% et l'indice élargi S&P 500, 1,24%.

afp/rp