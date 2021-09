Léger rebond à Wall Street après une sévère chute du secteur technologique

New York (awp/afp) - La Bourse de New York amorçait un léger rebond à l'ouverture mercredi et les taux obligataires s'assagissaient au lendemain de la pire séance depuis mars pour le secteur technologique : le Dow Jones avançait de 0,26%, le Nasdaq progressait de 0,52%.

La veille, lestés par une vive montée des taux obligataires, l'indice Dow Jones avait abandonné 1,63% à 34.299,99 points et le Nasdaq, où se concentrent les valeurs technologiques, avait baissé de 2,83% à 14.546,68 points, sa pire chute depuis le 18 mars. Le S&P 500 avait perdu 2,04% à 4.352,63 points.

