Avec une baisse de 13,5 % de l'indice de référence S&P 500 depuis le début de l'année, les valorisations sont à leur plus bas niveau depuis deux ans, plaçant le ratio cours/bénéfices à terme de l'indice à 17,9 fois, contre 21,7 fois à la fin de 2021, selon les dernières données de Refinitiv Datastream.

Bien que de nombreux investisseurs aient eu tendance à ignorer les valorisations élevées pendant l'envolée dynamique du marché à partir de ses plus bas niveaux post-COVID-19, ils ont été prompts à punir les sociétés considérées comme surévaluées cette année, alors que la Fed met fin aux politiques d'argent facile qui avaient maintenu les rendements obligataires à un bas niveau et soutenu les actions.

Alors que les valorisations récemment escomptées peuvent renforcer l'attrait des actions pour certains chasseurs d'aubaines, d'autres investisseurs pensent que les actions ne sont peut-être pas assez bon marché, alors que la Fed signale qu'elle est prête à resserrer agressivement sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation, que les rendements obligataires grimpent en flèche et que les risques géopolitiques, tels que la guerre en Ukraine, continuent d'agiter les marchés.

"Les actions se rapprochent de leur juste valorisation ... mais elles n'y sont pas encore tout à fait", a déclaré J. Bryant Evans, gestionnaire de portefeuille chez Cozad Asset Management à Champaign, Illinois. "Si vous tenez compte des rendements obligataires, de l'inflation, de ce qui se passe avec le PIB et l'économie en général, ils n'y sont pas encore tout à fait."

Des fluctuations sauvages ont secoué les marchés la semaine dernière après que la Fed a procédé à une augmentation largement attendue de 50 points de base de ses taux et a signalé des mouvements similaires pour les réunions à venir, alors qu'elle tente d'étouffer les taux d'inflation annuels les plus élevés depuis 40 ans. L'indice a baissé pendant cinq semaines consécutives, sa plus longue série de pertes depuis la mi-2011.

Plus de volatilité pourrait être en magasin si la lecture de l'indice mensuel des prix à la consommation de la semaine prochaine dépasse les attentes, ce qui pourrait renforcer les arguments en faveur d'un resserrement encore plus agressif de la politique monétaire de la Fed.

"Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services, a écrit dans une récente obligation aux clients : "Il y a eu ... une réinitialisation saine des valorisations et du sentiment.

"Pour que les actions progressent durablement, les investisseurs devront probablement avoir davantage confiance dans la capacité de la Fed à maîtriser l'inflation sans nuire indûment à l'économie."

Bien que les valorisations aient baissé, le P/E à terme du S&P 500 est supérieur à sa moyenne à long terme de 15,5 fois les estimations de bénéfices.

Graphique - Valorisation des marchés boursiers américains :

Les sociétés de l'indice S&P 500 devraient augmenter leurs bénéfices d'environ 9 % cette année, selon les données de Refinitiv, alors qu'elles terminent la saison des rapports du premier trimestre, meilleurs que prévu.

Un facteur probable est de savoir si les Treasuries prolongent une vente qui a fait monter le rendement de l'obligation de référence à 10 ans, qui évolue inversement aux prix, à son plus haut depuis fin 2018.

Des rendements plus élevés en particulier ternissent l'attrait de la technologie et d'autres secteurs à forte croissance, car leurs flux de trésorerie sont souvent plus pondérés dans l'avenir et diminués lorsqu'ils sont actualisés à des taux plus élevés.

Le PER à terme du secteur technologique du S&P 500 est passé de 28,5 fois à 21,4 fois depuis le début de l'année, selon les données de Refinitiv Datastream en date de vendredi matin.

"En termes de valorisations de croissance, elles ont été frappées le plus durement et probablement les plus survendues", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez National Securities.

Mais le secteur continue de se négocier avec une prime de près de 20 % par rapport à l'ensemble du S&P 500, supérieure à la prime de 15 % qu'il a affichée en moyenne par rapport à l'indice général au cours des cinq dernières années.

Si le rendement à 10 ans oscille entre 3 % et 3,5 %, après avoir été une "fraction" de ce niveau pendant une longue période, "cela va continuer à peser sur le P/E et donc sur le mécanisme d'actualisation pour l'espace de croissance et de technologie", a déclaré John Lynch, directeur des investissements de Comerica Wealth Management, qui privilégie les actions de valeur par rapport aux actions de croissance.

"Dans une large mesure, (la pression exercée par les rendements plus élevés) a été intégrée", a déclaré Lynch. "Mais je ne pense pas qu'elle va disparaître. Je pense qu'elle va persister."