Les détails de la nouvelle politique de soutien de Pékin, qui comprend des aides en espèces pour l'embauche de diplômés et un soutien aux cotations offshore des sociétés Internet, ont également contribué à améliorer le sentiment dans la région.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 0,7 %, inversant les pertes enregistrées plus tôt dans la session et mené par des gains en Chine et à Hong Kong.

En dehors de la Chine, cependant, les choses ont été mitigées dans un panorama d'inquiétudes persistantes sur l'inflation mondiale. Le Nikkei japonais est resté stable. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,2 %, ceux du FTSE sont restés inchangés et ceux de l'Euro STOXX 50 ont baissé de 0,2 %.

"Cet élargissement des pressions inflationnistes, qui concerne en réalité l'alimentation et l'énergie, n'est pas seulement une histoire européenne, mais mondiale", a déclaré Rodrigo Catril, analyste principal des devises à la National Australia Bank à Sydney.

Les bons du Trésor américain, quant à eux, ont chuté au retour du congé américain de lundi, faisant grimper le rendement de l'obligation à 10 ans de près de 10 points de base (pb) à 2,8404 %. [US/]

Les rendements des bunds allemands ont également augmenté après que les prix à la consommation dans le pays aient augmenté à leur rythme le plus rapide depuis un demi-siècle.

Les données sur l'inflation dans la zone euro sont attendues plus tard mardi, avec des risques à la hausse et des nerfs renforcés par les prix du pétrole qui ont atteint des sommets de deux mois grâce à la promesse de l'Europe de réduire les importations de pétrole russe.

Les remarques hawkish du gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, ont également réduit l'espoir que la Fed pourrait faire une pause pour respirer après les hausses de juin et juillet.

"Je préconise 50 (hausses de points de base) sur la table à chaque réunion jusqu'à ce que nous voyions des réductions substantielles de l'inflation. Jusqu'à ce que nous obtenions cela, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter", a déclaré M. Waller.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont fortement baissé en Asie, les investisseurs se préparant à des hausses incessantes des taux d'intérêt qui pousseraient le taux de référence vers 3 % à la mi-2023.

Le dollar a gagné du terrain et était dernièrement en hausse d'environ 0,3 % à 1,0751 dollar par euro, et à 123,93 yens, soit également un gain d'environ 0,3 %. [FRX/]

Le dollar néo-zélandais, sensible au commerce, a chuté d'un sommet de trois semaines, tandis que le dollar australien a trouvé un soutien et s'est stabilisé à 0,7195 $ grâce à des données nationales positives et au soulagement que le ralentissement de la Chine semble s'atténuer. [AUD/]

LE RALENTISSEMENT S'ATTÉNUE

L'indice PMI officiel de la Chine pour le mois de mai a montré que l'activité des usines a continué à décliner, mais à un rythme plus lent qu'en avril.

Cela, combiné à des signes de soutien de la part des autorités et à l'assouplissement des fermetures à Shanghai, a suffi pour que l'optimisme prudent revienne sur les marchés financiers.

L'indice composite de référence de la Chine, Shanghai Composite Index, a augmenté de 1%, tandis que l'indice de référence de Hong Kong a légèrement augmenté de 0,6%. Le yuan chinois est resté stable à 6,6640 par dollar malgré les gains du billet vert ailleurs. [.HK][.SS] [CNY/]

"La clé est de savoir si Shanghai pourrait offrir une ouverture efficace et durable", a déclaré Bruce Pang, responsable de la recherche macro et stratégique chez China Renaissance Securities Hong Kong.

"De nouveaux cas pourraient émerger (et) perturber la reprise de la production ... cela aura un impact inégal sur les différents secteurs boursiers", a-t-il déclaré.

Les retombées régionales sont également déjà profondes, le Japon ayant enregistré une forte baisse de la production industrielle en avril, la demande chinoise s'étant ratatinée.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont touché un sommet de deux mois à 123,58 $ le baril après que l'Union européenne a promis de réduire les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année.

Le renforcement du dollar a fait baisser l'or au comptant d'une fraction à 1 853 dollars l'once.

Le bitcoin s'est fortement redressé pendant la nuit, bondissant de près de 8 % et dépassant 32 000 $ pour la première fois en trois semaines. Il se situait juste en dessous, à 31 680 $, à la fin des échanges en Asie.