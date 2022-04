Les traders attendaient une réunion de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, pour voir si elle était aussi faucon que les autres.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 0,4 % dans les premiers échanges asiatiques, soutenu par un gain de 0,5 % des actions australiennes riches en ressources naturelles et une progression de 0,6 % des actions de premier ordre de la Chine continentale. Le Nikkei japonais a augmenté de 1,2 %.

Les actions sud-coréennes ont fait exception à la règle jeudi. L'indice KOSPI a chuté de 0,4 %, la banque centrale ayant relevé son taux directeur au plus haut depuis août 2019, dans un geste inattendu, alors qu'elle cherche à juguler une inflation galopante.

Les marchés asiatiques, dont Hong Kong, Singapour et l'Australie, sont en vacances vendredi pour Pâques, tout comme les principaux marchés européens et américains.

"Je pense qu'il y a quelques développements positifs récents qui pourraient stimuler les actions asiatiques aujourd'hui. Premièrement, les prix à la consommation de base aux États-Unis se sont modérés... ce qui pourrait signifier que les pressions inflationnistes pourraient commencer à s'atténuer bientôt aux États-Unis, et deuxièmement, les responsables politiques chinois ont récemment tenu des propos plus encourageants sur la stabilisation et le soutien de la croissance économique", a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux basé à Hong Kong chez Invesco.

"J'ai fait valoir qu'une hausse de la masse monétaire et de la croissance du crédit pourrait constituer un plancher pour les actions chinoises et signaler que le sentiment des investisseurs pourrait bientôt commencer à s'améliorer, surtout si le COVID et les préoccupations géopolitiques commencent à s'estomper."

Mercredi, le cabinet chinois a annoncé des réductions prochaines des ratios de réserves obligatoires (RRR) des banques afin de soutenir une économie malmenée par les blocages COVID-19.

Les rendements des bons du Trésor américain se sont stabilisés dans les premiers échanges asiatiques. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans s'est établi à 2,7120 %, contre un pic de plus de trois ans à 2,836 %, avant que les données américaines publiées mardi ne montrent que l'inflation est moins élevée que ne le craignaient les investisseurs.

Le rendement à deux ans était de 2,3727 %, contre une clôture de 2,3645 % la veille.

Le recul des rendements américains a proposé un certain soulagement au yen meurtri jeudi, après qu'il ait franchi la barre des 126 yens par dollar au cours de la séance précédente.

La perspective de hausses rapides et agressives des taux d'intérêt américains et les attentes croissantes du marché selon lesquelles la Banque du Japon maintiendra des taux ultra-bas à court terme ont affaibli le yen.

L'euro a augmenté de 0,2 % par rapport au dollar, bien qu'il ne soit pas très loin de son plus bas niveau sur un mois en raison des inquiétudes concernant l'Ukraine.

Les marchés d'actions ont souffert de l'attitude belliqueuse des banques centrales, mais Wall Bourse s'est reprise mercredi pour terminer en nette hausse, alimentée par une reprise des valeurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt. Le Nasdaq a bondi de plus de 2 % tandis que le S&P 500 et le Dow ont gagné plus de 1 %.

Les investisseurs en actions américaines semblent avoir commencé à acheter "la prédiction selon laquelle l'inflation atteint son pic" et font preuve d'optimisme en pensant que toutes les mauvaises nouvelles pourraient déjà être prises en compte, a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez IG, dans une obligation jeudi.

La banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base mercredi, soit la plus forte hausse depuis plus de vingt ans, tandis que la Banque du Canada a également relevé ses taux de 50 points de base mercredi, soit la plus forte hausse depuis plus de vingt ans, ce qui laisse présager d'autres hausses à venir.

Les risques géopolitiques pourraient à nouveau faire plafonner l'optimisme des marchés. L'Ukraine a averti mercredi que la Russie intensifiait ses efforts dans le sud et l'est du pays, alors qu'elle cherche à prendre le contrôle total de Mariupol, tandis que les gouvernements occidentaux ont promis une aide militaire supplémentaire pour soutenir Kiev.

Les contrats à terme sur le pétrole étaient légèrement en baisse jeudi matin, après avoir fortement augmenté au cours de la première moitié de la semaine, les traders évaluant une augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole américains par rapport au resserrement de l'offre mondiale.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,64 % à 103,58 $ le baril. Le pétrole brut Brent est tombé à 108,25 $ le baril.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant a été négocié à 1975,21 $ l'once. [GOL/]