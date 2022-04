LES ACTIONS EUROPÉENNES ATTENDUES EN HAUSSE, REBOND EN VUE À WALL STREET

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient débuter dans le vert jeudi en profitant de la perspective d'un rebond de Wall Street et de la progression solide de Tokyo, mais les investisseurs devront composer à la fois avec l'inquiétude que continue de susciter la Chine et l'impact d'une nouvelle série de publications de résultats.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,31% pour le CAC 40 à Paris, de 0,25% pour le Dax à Francfort, de 0,28% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,21% pour l'EuroStoxx 50.

Si les principaux indices américains semblent en passe de repartir de l'avant après une séance agitée par la chute de Netflix, les investisseurs restent préoccupés à la fois par la perspective d'une hausse accélérée des taux d'intérêt américains et par celle d'un ralentissement plus marqué qu'anticipé de l'économie chinoise.

Sur ce dernier point, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a mis en garde lors d'un colloque consacré à l'Asie sur les risques de voir des confinements prolongés en Chine peser sur l'économie mondiale.

Les autorités de Shanghaï ont annoncé un maintien des restrictions sanitaires en vigueur, le nombre de cas de COVID-19 dans les quartiers non soumis à une quarantaine étant reparti à la hausse.

Du côté de la Fed, le Livre beige a confirmé mercredi que les entreprises restaient confrontés à une inflation élevée et à des pénuries de main d'oeuvre et Mary Daly, la présidente de l'antenne de San Francisco, a jugé "solides" les arguments en faveur d'une hausse de taux d'un demi-point le 4 mai.

La séance du jour sera animée entre autres par les publications de Nestlé, Akzo Nobel et AT&T, mais également par les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro et par des interventions de Jerome Powell, le président de la Fed, et Christine Lagarde, son homologue de la Banque centrale européenne (BCE), à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq cédant du terrain dans le sillage de la chute de Netflix au lendemain de la publication des résultats trimestriels décevants du géant de la vidéo en ligne, qui a rendu les investisseurs méfiants à l'égard des valeurs de croissance.

L'indice Dow Jones a gagné 0,71%, ou 249,59 points, à 35.160,79 mais le Standard & Poor's 500 a perdu 2,76 points (-0,06%) à 4.459,45 et le Nasdaq Composite a reculé de 166,59 points (-1,22%) à 13.453,07.

Netflix a plongé de 35,1% après l'annonce d'une baisse du nombre de ses abonnés au premier trimestre, qui devrait s'amplifier dans les mois à venir.

À l'inverse, le Dow Jones a profité des résultats solides de Procter & Gamble (+2,66%) et IBM (+7,1%).

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,46% pour le Nasdaq.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, la perspective d'un rebond du Nasdaq a profité aux valeurs technologiques et l'indice Nikkei a fini en hausse de 1,23%, sa troisième clôture positive d'affilée.

L'ambiance est très différente en Chine, où l'inquiétude liée aux confinements et aux risques géopolitiques pèse sur la tendance: le SSE Composite de Shanghai perd 1,81%, le CSI 300 1,52% et à Hong Kong, le Hang Seng cède 1,92%.

Le géant du pétrole CNOOC fait néanmoins des débuts réussis en Bourse de Shanghaï, son action se traitant près de 30% au-dessus de son prix d'introduction.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain repartent à la hausse dans les échanges en Asie au lendemain de la chute provoquée par des achats à bon compte et une forte demande lors d'une adjudication de titres à 20 ans.

Le dix ans reprend plus de trois points de base à 2,8708% après en avoir perdu plus de dix mercredi, et le deux ans remonte de près de quatre points à 2,6195%. Mercredi, l'un et l'autre avaient atteint en début de séance leur plus haut niveau depuis décembre 2018 avant de s'orienter à la baisse.

Le marché obligataire européen suit le mouvement dans les premiers échanges: le dix ans allemand prend quatre points à 0,904%.

CHANGES

Le dollar repart à la baisse face aux autres grandes devises (-0,03%), les cambistes jouant la prudence avant la réunion des ministres des Finances du G20, qui pourrait donner l'occasion à certains d'entre eux de commenter l'évolution récente des taux de change.

L'euro, à 1,0855, est pratiquement inchangé face au billet vert.

Le yuan chinois, lui, évolue au plus bas depuis plus de six mois face au dollar, plusieurs cambistes expliquant que les investisseurs étrangers anticipent une nouvelle dépréciation de la monnaie chinoise.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est orienté à la hausse après l'annonce par la Libye d'une diminution de sa production de plus de 550.000 barils par jour (bpj) en raison de blocus sur plusieurs gisements et terminaux d'exportation.

Le Brent gagne 1,39% à 108,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,34% à 103,56 dollars.

(édité par Nicolas Delame)

par Marc Angrand