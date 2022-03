Les négociateurs des deux parties se sont rencontrés pour les premiers entretiens en face à face depuis près de trois semaines, Kiev cherchant un cessez-le-feu sans compromis sur le territoire ou la souveraineté.

Le conflit a fait grimper les prix des matières premières et des métaux, contribuant à une poussée de l'inflation au moment où la Réserve fédérale américaine et les autres grandes banques centrales commencent à retirer les mesures de relance mises en place pendant la pandémie de COVID-19.

Si les trois principaux indices américains sont en passe de terminer le mois de mars en hausse, ils devraient enregistrer leur pire trimestre depuis les trois premiers mois de 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a fait des ravages sur les marchés financiers.

À 07 h 08 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 142 points, soit 0,41 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 18 points, soit 0,39 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 52 points, soit 0,35 %.

Malgré tout, les données économiques solides et les gains des mégacapitalisations ont soutenu une récente reprise des actions américaines, même si les marchés obligataires émettent des signaux d'une possible récession, alimentés par les attentes de hausses rapides des taux d'intérêt par la Fed.

L'écart entre les rendements du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans est passé sous la barre des six points de base, se rapprochant encore un peu plus de l'inversion, les traders pariant que des hausses de taux plus rapides nuiraient à l'économie américaine à long terme. [US/]

Le S&P 500 a progressé pour une troisième session consécutive lundi, aidé par le bond des actions de Tesla suite à son projet de demander l'approbation des investisseurs pour augmenter son nombre d'actions afin de permettre un fractionnement.

Tesla a encore progressé de 1,3 % dans les échanges de prémarchés, tandis que d'autres mégacapitalisations comme Meta Platforms Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc et Microsoft Corp ont gagné entre 0,2 et 0,5 %.

L'indicateur de peur de Wall Bourse, l'indice de volatilité CBOE, a glissé à 19,43 points, son plus bas niveau depuis la mi-janvier.

Les majors pétrolières Exxon Mobil Corp et Chevron Corp ont progressé de près de 1 % chacune, les prix du brut rebondissant en raison de l'insuffisance de l'offre, les principaux producteurs ne montrant aucun signe d'empressement à augmenter leur production. [O/R]

FedEx Corp a gagné 2,6 % après avoir nommé son chef des opérations, Raj Subramaniam, au poste de directeur général, en remplacement du fondateur du conglomérat mondial de livraison, Fred Smith.