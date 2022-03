Alors que le premier trimestre de 2022 touche à sa fin, le S&P 500 est en baisse d'environ 5 % depuis le début de l'année, après avoir chuté jusqu'à 12,5 % plus tôt dans l'année. L'indice ICE BofA Treasury, quant à lui, a récemment baissé de 5,6 % cette année, son pire départ dans l'histoire. Les investisseurs ont traditionnellement compté sur un panorama d'actions et d'obligations pour atténuer les baisses de leur portefeuille, les actions augmentant idéalement dans un contexte d'optimisme économique et les obligations se renforçant en période d'incertitude.

Cette stratégie peut toutefois échouer, et les fluctuations du marché dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à la flambée des prix des matières premières et à l'attitude belliciste de la Réserve fédérale ont rendu la tâche plus difficile cette fois-ci. Bien qu'un fort rebond des actions ait réduit de plus de moitié les pertes du S&P 500 depuis le début de l'année, certains investisseurs craignent que le rebond ne dure pas et cherchent à réduire leur exposition. "Nous sommes dans une tempête parfaite en ce moment", a déclaré Katie Nixon, responsable des investissements pour Northern Trust Wealth Management. "Nous avons déjà connu des périodes de risques géopolitiques accrus, mais celle-ci semble un peu différente. Les résultats négatifs pourraient être beaucoup plus graves et étendus."

Nixon augmente les participations dans les sociétés agricoles et énergétiques, ainsi que dans les sociétés d'investissement immobilier (REIT), qui ont agi comme une couverture contre l'inflation dans le passé. Les investisseurs ont déplacé 13,2 milliards de dollars vers les liquidités et 2,1 milliards de dollars vers l'or au cours de la semaine dernière, selon les données de BoFA Global research. Les actions américaines ont connu des sorties de fonds de 3,1 milliards de dollars, les plus importantes en neuf semaines. La dernière enquête du cabinet a montré que les positions de trésorerie des gestionnaires de fonds au début du mois étaient à leur plus haut niveau depuis mars 2020 . George Young, un gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co, porte l'allocation de liquidités de son portefeuille à près de 15%, bien au-delà des 3% d'actifs qu'il détient normalement. "Les liquidités ne rapportent littéralement rien et sont sans doute négatives en raison de l'inflation, mais nous ne voyons pas beaucoup de choses que nous voulons acheter", a-t-il déclaré. Les récentes baisses ont été "plus douloureuses que de nombreux épisodes antérieurs de volatilité" en raison de la double liquidation des actions et des obligations, a écrit Michael Fredericks, responsable des placements à revenu pour l'équipe des stratégies multi-actifs de BlackRock, dans une obligation vendredi. Il se montre de plus en plus optimiste à l'égard des actions à dividendes, qui s'échangent à des valorisations de prix/bénéfices à terme inférieures à celles de l'ensemble du S&P 500, et qui sont moins sensibles à la hausse des taux d'intérêt que les actions de croissance ou les obligations. Les gains ont été particulièrement difficiles à obtenir sur le marché obligataire, car les investisseurs recalibrent leurs portefeuilles en fonction d'une Fed qui semble prête à se lancer à fond dans sa lutte contre l'inflation. Les rendements du Trésor américain de référence à 10 ans, qui évoluent à l'inverse des prix des obligations, ont atteint leur plus haut niveau en trois ans, à environ 2,5 %, la semaine dernière, les investisseurs tablant désormais sur un resserrement des taux d'intérêt de plus de 200 points de base cette année. [Comme il y a peu d'opportunités intéressantes dans la dette américaine, Anders Persson, responsable des titres à revenu fixe mondiaux chez Nuveen, a récemment augmenté ses positions dans les obligations des marchés émergents libellées en dollars, en partie grâce à la reprise des prix des matières premières. "Il n'y a pas de livre de jeu propre pour un pivot post-pandémie de la Fed au moment même où vous avez une guerre entre l'Ukraine et la Russie", a-t-il déclaré.

La semaine prochaine, les investisseurs surveilleront les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis afin de déterminer si l'économie est suffisamment forte pour supporter la trajectoire agressive de la Fed en matière de hausse des taux. Bien sûr, certains investisseurs pensent que les périodes de pessimisme ambiant sont idéales pour acheter des actions, une idée soutenue par de nombreuses preuves de position défensive qui ont accompagné le récent rebond du S&P 500. Les analystes de BoFA Global Research ont déclaré que leur indicateur Bull & Bear à contre-courant a récemment donné un signal d'"achat" sur la base des sorties d'actions et de crédit et des niveaux élevés de liquidités dans les portefeuilles des investisseurs.

Adam Hetts, responsable mondial de la construction et de la stratégie de portefeuille chez Janus Henderson, a déclaré que le plus grand risque pour la plupart des investisseurs serait de "surréagir aux mouvements à court terme" et de se lancer tête baissée dans les matières premières ou l'or comme couverture contre l'inflation. M. Hetts oriente ses clients vers des actions de meilleure qualité avec des flux de trésorerie importants, comme les actions à dividendes, et constate un intérêt accru des investisseurs pour les stratégies de fonds spéculatifs qui peuvent prendre des positions courtes. "Nous connaissons un début d'année historiquement mauvais, mais nous essayons de faire en sorte que le remède ne soit pas pire que le mal", a-t-il déclaré.