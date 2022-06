Les marchés creusent leurs pertes après les décisions de la BCE

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont continué de reculer jeudi après que la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé qu'elle relevait ses taux pour faire face à une inflation plus forte que prévue.

La Bourse de New York a ouvert en baisse pour sa troisième journée consécutive: le Dow Jones cédait 0,81%, le S&P 500 0,08% et le Nasdaq 0,13% vers 14H00 GMT.

Les bourses européennes étaient quant à elle franchement dans le rouge. Paris perdait 1,09%, Francfort 1,64%, Londres 1,25% et Milan 2,09%.

Les investisseurs avaient les yeux rivés sur la réunion de la BCE depuis déjà plusieurs jours: il s'agit en effet de la première hausse de taux depuis mai 2011.

Finalement, la Banque centrale européenne a décidé de relever ses taux directeurs de 25 points de base en juillet, ce qui correspond à ce qui était attendu sur les marchés.

Elle prévoit ensuite "une série" de hausses "au cours des prochains mois", a prévenu sa présidente Christine Lagarde lors d'une conférence de presse.

"Le marché anticipe désormais entre 5 et 6 hausses de taux cette année contre deux il y a quelques semaines", indique Guillaume Truttmann, gérant obligataire chez Meeschaert Amilton.

L'institution a aussi relevé sa prévision d'inflation pour la zone euro: elle s'attend désormais à une hausse des prix de 6,8% en 2022 et estime qu'elle n'atteindra pas son objectif d'une inflation sous les 2% dans deux ans.

Quant aux prévisions de croissance, elles sont abaissées à 2,8% pour 2022 dans la zone euro, contre 3,7% attendus lors des dernières prévisions de mars.

La Banque centrale européenne va par ailleurs arrêter ses rachats nets d'actifs au 1er juillet.

Le resserrement monétaire amorcé par la BCE intervient après des décisions similaires de la part de ses consoeurs américaine, britannique ou encore australienne.

La mission de la BCE est toutefois délicate car elle doit veiller à ce qu'un relèvement de taux ne débouche pas sur une fragmentation sur le marché de la dette souveraine en zone euro, autrement dit à ce que les États européens n'empruntent pas à des niveaux trop écartés.

"Les écarts se sont accentués cette année avec l'hypothèse que la BCE stoppe ses achats d'actifs, les dettes de certains pays vont être perçues comme plus risquées que d'autres", explique Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

L'écart de coût d'emprunt entre l'Allemagne et l'Italie était par exemple de 215,5 points de base, en hausse de 14 points.

Le pétrole hésite, l'euro en baisse

Les prix du pétrole tergiversaient jeudi entre gains et pertes, lestés par un nouveau confinement prévu à Shanghai, coeur économique de la Chine, mais portés par une demande toujours forte.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août cédait 0,34% à 123,16 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet perdait 0,56% à 121,43 dollars.

L'euro baissait après la réunion de la BCE, il perdait 0,15% à 1,0701 dollar.

L'automobile et l'aérien en perte de vitesse

Le secteur automobile évoluait en baisse après le vote par le Parlement européen prévoyant 100% de voitures zéro émission en 2035.

L'allemand Volkswagen perdait 2,43% à 155,90 euros vers 13H45 GMT et Stellantis cédait 1,85% à 13,70 euros. Renault et Mercedes-Benz reculaient également, de 1,42% et 1,49% respectivement.

Le géant européen de l'aéronautique Airbus était aussi à la peine (-2,71% à 105,38 euros) après avoir annoncé qu'il n'a engrangé que 13 nouvelles commandes d'avions commerciaux en mai tandis que ses livraisons ont piétiné d'un mois sur l'autre.

Les autres valeurs du transport aérien, comme Air France (-2,42% à 1,61 euro) et Ryanair (-1,60% à 13,21 euros) étaient aussi mal orientées.

La tech en difficulté

Le secteur de la tech perdait aussi du terrain jeudi.

Le français Atos reculait de 5,27% à 23,69 euros et l'américain GameStop, spécialisée dans le jeu vidéo, cédait 1,61% à 136,70 dollars. Netflix perdait aussi 2,50% à 197,73 dollars et le groupe allemand de semi-conducteurs Infineon 4,02% à 27,36 euros.

