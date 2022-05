Le parti conservateur de Yoon, dont la cote de popularité n'a jamais été aussi élevée depuis deux ans (50,1 %) selon un sondage Realmeter publié ce mois-ci, tient à conserver ses faveurs électorales alors qu'il est confronté à un parlement contrôlé par l'opposition et à des élections locales la semaine prochaine, qui seront son premier test électoral depuis son entrée en fonction.

L'enjeu est son image pro-équité et anti-corruption, un avantage clé qui l'a aidé à évincer le parti sortant lors d'une élection âprement disputée en mars et qui pourrait être un facteur dans les élections municipales et gubernatoriales du 1er juin.

"La déception risque d'entraîner une baisse du taux de participation parmi les jeunes électeurs qui ont choisi Yoon à l'élection présidentielle sur la question de l'équité", a déclaré Eom Kyeong-young, directeur de l'Institut Zeitgeist basé à Séoul.

Chung ho-young, le choix de Yoon pour le poste de ministre de la santé, a retiré sa candidature cette semaine après que les médias aient suggéré qu'il aurait pu utiliser son poste supérieur dans un hôpital universitaire national pour aider ses enfants à être admis à l'école de médecine de l'université il y a des années.

Selon un sondage publié au début du mois par l'institut de sondage Korea Research International Inc, 56,6 % des personnes interrogées ont déclaré que la nomination de Chung était "inappropriée", soit près du double des 24,7 % qui ont déclaré qu'elle était "appropriée".

Chung a nié avoir fait quoi que ce soit d'illégal mais a déclaré que certains aspects de l'incident n'avaient peut-être pas répondu aux attentes du public.

Au début du mois, Kim In-chul, le candidat choisi par Yoon pour le poste de ministre de l'éducation, s'est retiré après que les médias aient rapporté qu'il était soupçonné d'avoir utilisé son influence en tant que chef de l'Association coréenne des anciens élèves Fulbright pour obtenir des bourses d'études pour ses enfants aux États-Unis.

Kim a présenté ses excuses au public alors qu'il se retirait, déclarant qu'il "n'essaiera pas d'expliquer ou de trouver une excuse".

Le bureau de Yoon a déclaré qu'il respectait les décisions de ses candidats, mais a refusé de faire d'autres commentaires sur la question.

Les législateurs du parti de Yoon avaient toutefois suggéré que Chung retire son nom de la liste des candidats.

Les deux scandales ont touché un point particulièrement sensible pour Yoon, un ancien procureur général dont le chemin vers la présidence a commencé après avoir enquêté sur un ancien ministre de la justice et sa famille pour des méfaits tels que la falsification des résultats scolaires de sa fille.

La campagne de Yoon avait mis l'accent sur l'équité, la lutte contre la corruption et l'égalité des chances économiques. Il a remporté l'élection de mars avec une marge de seulement 0,7 % - la plus étroite dans les 35 ans d'histoire des élections présidentielles directes en Corée du Sud. Il a pris ses fonctions pour son mandat de cinq ans le 10 mai.

L'écart de richesse croissant parmi les jeunes électeurs âgés de 20 à 30 ans a alimenté la montée de l'équité en tant que point chaud politique.

Cet écart s'est creusé en 2021, les 20% les plus riches de ce groupe d'âge détenant environ 35 fois plus de richesses que les 20% les plus pauvres, a déclaré le législateur sud-coréen libéral Kim Hoi-jae, citant des données gouvernementales.

Face à l'hyperconcurrence des admissions scolaires et des marchés de l'emploi, le public perd patience avec les fonctionnaires influents qui sont perçus comme ayant abusé de leur pouvoir pour obtenir des avantages pour leurs enfants, a déclaré Koo Jeong-woo, professeur de sociologie à l'université Sungkyunkwan de Séoul.

"La colère du public s'est accumulée suite à une série de scandales universitaires similaires", a déclaré Koo.

Les Sud-Coréens ont dépensé un montant record de 23,4 trillions de wons (18,53 milliards de dollars) en cours particuliers l'année dernière, selon les données du gouvernement. Trois enfants sur quatre, de la première à la douzième année, ont participé à des séances de "bachotage" après l'école pour les aider à préparer les examens d'entrée.

Kim Min-jung, un jeune homme de 19 ans qui se prépare à un examen d'entrée à l'université cette année, a été découragé par les controverses des candidats Yoon.

"C'est injuste et une trahison envers ceux qui suivent le chemin difficile mais juste", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 1 262,5100 wons)