PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée :

* TWITTER a annoncé lundi avoir suspendu plus de 70.000 comptes principalement dédiés à relayer des contenus du mouvement complotiste QAnon, suite aux incidents survenus mercredi à Washington lorsque des partisans du président Donald Trump ont mené un assaut sur le Capitole.

* INTEL prévoit de faire appel à Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) pour la fabrication d'une nouvelle génération de processeurs pour PC de sept nanomètres afin de contrer NVIDIA, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

* BANQUES - MORGAN STANLEY, JPMORGAN CHASE, GOLDMAN SACHS, BANK OF AMERICA, CITIGROUP et WELLS FARGO prennent de 0,6% à 1,4% en avant-Bourse, portées par la hausse des rendements des emprunts d'Etat américains.

* BANK OF AMERICA, BANK OF NEW YORK MELLON - Citigroup a relevé sa recommandation sur les deux titres à "acheter" contre "neutre".

* ABERCROMBIE & FITCH prévoit une baisse de chiffre d'affaires moins importante que prévu pour le quatrième trimestre grâce à la bonne tenue de la demande en ligne, a annoncé lundi le groupe de mode.

* WALMART a annoncé lundi un partenariat stratégique avec la société d'investissement Ribbit Capital pour créer une nouvelle société dédiée aux nouvelles technologies financières ("fintech"). Le titre gagnait 2,2% dans les transactions hors séance après la clôture.

* SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS - Baird a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".

* ODP - J.P. Morgan a relevé à "neutre" contre "surpondérer" sa recommandation sur la maison mère de l'enseigne Office Depot après l'offre de rachat présentée lundi par Staples.

* TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT prend plus de 8% en avant-Bourse après une information faisant état d'un projet d'introduction en Bourse à Hong Kong.

* VIR BIOTECHNOLOGY et le britannique GSK ont annoncé mardi le lancement d'une étude clinique d'un deuxième traitement du COVID-19 à base d'anticorps.

(Laetitia Volga, Marc Angrand et Patrick Vignal)