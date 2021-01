PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse modérée pour le Dow Jones et S&P-500 mais quasiment inchangée pour le Nasdaq:

* J.P. MORGAN CHASE a fait état vendredi d'un bénéfice net au quatrième en hausse de 42%, à 3,79 dollars par action contre 2,57 dollars par action un an plus tôt, grâce notamment à ses activités de trading et de banque d'investissement. Le produit net bancaire a augmenté de 3% à 30,2 milliards de dollars (24,9 milliards d'euros). L'action varie peu en avant-Bourse.

* CITIGROUP perd 1,7% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes du marché mais néanmoins en baisse de 7% au quatrième trimestre.

* WELLS FARGO a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel en légère augmentation, la stabilisation des coûts du crédit ayant compensé l'effet des taux bas. La banque de San Francisco a réalisé un bénéfice de 64 cents par action contre 60 cents un an plus tôt. Le consensus attendait un bénéfice inchangé. L'action recule de 2,9% en avant-Bourse.

* GOLDMAN SACHS envisage des acquisitions afin de renforcer sa nouvelle banque de détail baptisée Marcus, selon trois sources.

* GENERAL ELECTRIC a déposé jeudi une plainte en justice contre une filiale de son concurrent allemand Siemens Energy, qu'il accuse d'avoir volé des informations confidentielles pour fausser des appels d'offres sur des turbines à gaz.

* PFIZER va temporairement réduire les livraisons vers l'Europe de son vaccin contre le COVID-19, le temps d'augmenter ses capacités de production, ont fait savoir les autorités norvégiennes de santé.

* AMAZON - Une action de groupe a été engagée aux Etats-Unis contre le géant du commerce électronique, accusé de gonfler artificiellement les prix des livres électroniques en accord avec les cinq plus grands éditeurs américains.

* BLACKROCK a vendu la quasi-totalité de sa participation dans China Telecom, l'une de sociétés dans lesquelles l'administration Trump a interdit des investissements américains, montre un document boursier.

* ANTHEM - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* CENTENE - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE - J.P. Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

* AUTOLIV - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

